Jo Wood confirme que son frère est décédé d’un coronavirus

2020-03-27 16:30:07

Jo Wood a confirmé que son frère Paul Karslake était décédé d’un coronavirus dimanche (22.03.20), après avoir souffert de difficultés respiratoires.

L’ancien mannequin de 65 ans – qui était auparavant marié au guitariste des Rolling Stones Ronnie Wood – a pleuré la perte de Paul Karslake lorsqu’il est décédé subitement dimanche (22.03.20) après avoir souffert de difficultés respiratoires, et a maintenant révélé qu’il avait testé positif pour la maladie respiratoire.

Elle est allée sur Twitter vendredi (27.03.20) pour partager un post de son frère bien-aimé, et a écrit: “C’est donc COVID qui a pris la vie de mes frères lundi”

Jo a également affirmé que le virus – qui a commencé à Wuhan, en Chine et proviendrait d’un marché humide – proviendrait d’un laboratoire avant de s’infecter à travers le monde.

Elle a poursuivi: “un virus mortel qui s’est échappé d’un laboratoire et qui a affecté le monde entier … cela ne peut plus se reproduire, il a foiré !!! #banthisshit #timeforchange (sic)”

Avant de recevoir les résultats des tests, la star de ‘Strictly Come Dancing’ et sa famille pensaient que Paul avait contracté un coronavirus car son déclin était “incroyablement soudain”, et l’artiste de 61 ans n’avait pas été malade avant sa mort.

Après quelques jours, la famille a finalement obtenu sa réponse car il n’était pas clair auparavant ce qui a causé sa mort.

Un communiqué publié sur la page Instagram de Paul lundi (23.03.20) a déclaré: “C’est avec une profonde tristesse que nous devons annoncer le triste décès de Paul ce matin.

“Il a été transporté à l’hôpital hier à l’hôpital avec des problèmes respiratoires et nous ne connaissons pas actuellement la cause exacte de son décès.

“La famille a également demandé que vous essayiez de ne pas aller à l’atelier de Paul car il est fermé et en ce moment il est dangereux de se rassembler avec les directives pour l’auto-isolement.

“Il est cependant apprécié combien il était aimé.

“Paul était un mari fantastique, un père merveilleux, un père de famille incroyable et un excellent ami pour tous. Il est maintenant en paix.”

