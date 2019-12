Joanna Gaines a rendu le style de ferme moderne populaire, mais qu'est-ce que cela signifie exactement?

Il n’est pas exagéré de dire que Chip et Joanna Gaines ont changé

la nature même du design moderne grâce à leur HGTV incroyablement populaire

montrer, Fixer Upper. Chaque épisode présentait des propriétaires souhaitant se transformer

leurs espaces datés dans des maisons de rêve et Joanna

heureux avec des plans de conception ambitieux et familiers à chaque fois.

Contrairement à d'autres designers d'intérieur espérant montrer leur polyvalence, Joanna a trouvé un style et l'a conservé tout au long du spectacle. Avant que Chip et Jo ne débarquent à Waco, presque personne ne savait ce que signifiait «ferme moderne». Maintenant? Les détaillants de Hobby Lobby à Walmart stockent leurs étagères avec des paniers en fil métallique et des enseignes surdimensionnées qui disent «Épicerie».

Joanna Gaines a un sens du style très particulier. Voici

comment le repérer.

Joanna Gaines | Nathan Congleton / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Ferme moderne est une torsion sur plusieurs styles de conception différents

Il est vrai que Joanna Gaines est connue pour son amour fervent des murs de shiplap. Mais le look d'une ferme moderne est bien plus que cela. Au fond, c'est une touche d'un look country classique avec une esthétique shabby chic, industrielle et moderne saupoudrée pour faire bonne mesure.

Joanna ne l'a peut-être pas inventée elle-même, mais elle a rendu la tendance de la ferme moderne massivement populaire. Et même plusieurs années après la finale du Fixer Upper, ça continue.

Les caractéristiques du «look Joanna Gaines» incluent un tablier

éviers avant, éclairage industriel, mobilier neutre et moderne du milieu du siècle

commodes. La table de la salle à manger est presque toujours en bois de récupération et entourée

par des chaises en métal comme vous en trouverez dans un café en plein air. Tout est fini

dans des tons de noir, blanc et gris avec de subtiles touches de couleur.

Nous voulons tous être Joanna Gaines

Il y a quelque chose d'attrayant

créer un look de ferme qui est intime et nostalgique sans faire le travail réel

de, vous savez, l'agriculture. L'achat d'un panier de collecte d'oeufs en fil de chez Marshall est

beaucoup plus attrayant que de se réveiller au lever du jour pour recueillir les œufs. Et il fonctionne

tout aussi bien que la décoration, non?

En tant qu'architecte d'intérieur Gideon

Mendelson a dit

Le New York Times, les Gaineses "sont cool, ils sont attrayants. Ils sont

élever des chèvres et jardiner, leurs enfants semblent tous bien adaptés. "

Et c'est pourquoi le style est

rester. "Le look qu'ils ont commercialisé, c'est beau, c'est facile

sur l'oeil, ce n'est pas risqué, ça fait du bien, ça touche beaucoup de choses qui

nous voulons », a-t-elle dit.

Elle a été accusée d’être impraticable

De nombreux fans de Fixer Upper ont été surpris d'apprendre que

Joanna n'a pas de formation formelle en design – elle a simplement un œil pour repérer ce

fonctionne bien ensemble. Elle n'est pas non plus collée à des règles de conception enrégimentées mais

suit plutôt son intuition quand il s'agit de planifier un design.

Les critiques soulignent certains très

des choses peu pratiques sur les créations de Joanna, comme des canapés blancs dans une maison

plein d'enfants, cheminées non fonctionnelles qui prennent de la place et rez-de-chaussée

espaces de vie sans murs. Mais dans l'ensemble, la plupart des propriétaires sont ravis de

voir leurs maisons recevoir le traitement Joanna. C'est une experte pour tout faire

semblent ouverts, aérés et accueillants.

La ferme moderne ne s'en va pas

"La grange ou la ferme moderne est là pour rester", a déclaré Sasha Bikoff, architecte d'intérieur basée à New York.

Pratique ou non, il est clair que la tendance que Joanna vend ne tombera pas en disgrâce de si tôt. Le New York Times a rapporté que le hashtag Instagram Modern Farmhouse a 1,2 million de publications associées. Des comptes tels que The Modest Farmhouse et Our Vintage Farmhouse comptent des milliers d'adeptes. De plus, les détaillants continuent de vendre leurs accessoires de style Fixer Upper, y compris les collections conçues par Gaines elle-même.

Bien que le look évolue constamment, il est clair que les gens l'aiment toujours. Ne vous attendez pas à voir la tendance des fermes modernes disparaître de sitôt.