Joanna Gaines donne des conseils sur le processus de recherche de votre objectif

Dans le numéro de printemps du Magnolia Journal, Joanna

Gaines se concentre sur le sujet du but. Elle discute de la clé pour trouver

but ainsi que les étapes pour y arriver. Voici les conseils de Gaines sur

comment atteindre le but de votre vie.

Joanna Gaines dit que votre but réside dans vos passions

Si vous n’êtes pas sûr de votre objectif, Gaines dit que c’est utile

pour voir ce qui vous passionne. Il est également important d’apprendre

leçons contenues dans vos passions. Cela sert de grand guide quand il

vient d’identifier votre chemin dans la vie. Voici ce que Gaines a dit dans sa chronique:

Même si l’espoir que vous avez pour votre avenir d’un jour vous semble hors de portée ou à un million de kilomètres, prenez un moment pour regarder votre présent. Qu’est-ce qui vous fait vibrer? Autour de quelles idées gravitent vos pensées?

Y a-t-il une passion profondément ancrée qui doit faire surface? Quoi qu’il en soit, penchez-vous dessus. Découvrez quelles leçons il a à vous apprendre. Laissez-le compter dès maintenant même s’il n’est pas destiné à durer éternellement. Être un bon intendant de notre objectif signifie avoir confiance que la façon dont nous cultivons nos vies aujourd’hui aura de l’importance pour qui nous deviendrons demain.

Chip Gaines dit qu’il fait de son mieux pour donner à Joanna suffisamment d’espace pour vivre ses rêves

Dans le même numéro, Chip Gaines écrit un essai sincère

sur la façon dont il fait de son mieux pour soutenir les rêves de Joanna. Il dit qu’il aime être

le centre d’attention, mais parfois il doit se retirer et permettre à son

femme pour briller:

Quand je peux lui frayer un chemin, pour ainsi dire, et l’aider à arriver à un endroit où elle se sent en confiance et capable de poursuivre quoi que ce soit, je la regarde changer le monde. Parfois, cela ressemble à un doofus qui court à travers un mur pour qu’elle puisse entrer et dire: “Maintenant, j’ai quelque chose avec quoi travailler.”

Ou bien, il se promène encore et encore dans les réunions pour lui donner le temps de rassembler ses propres pensées. D’autres fois, c’est aussi simple que d’entendre un de ses rêves, de la prendre en charge et de la réaliser. C’est la fondation sur laquelle elle peut avoir confiance pour lui permettre de rêver à l’avenir qu’elle envisage.

Joanna Gaines dit que le secret pour trouver votre but est de vous concentrer sur votre situation actuelle

Trouver le but de votre vie peut être un processus de taxation.

Cependant, Gaines dit que la clé pour trouver un but est de prendre conscience de votre

but en ce moment. Où vous êtes aujourd’hui peut vous donner des informations sur la prochaine

étape que vous devez prendre afin d’atteindre votre objectif ultime dans la vie. Au lieu de

sauter en avant et essayer de découvrir ce que vous êtes censé faire à l’avenir,

arrêtez et découvrez le but de votre vie ici et maintenant:

Je crois que chacun de nous peut choisir de voir le but dans lequel nous en sommes aujourd’hui. Que la saison dans laquelle vous vous trouvez ressemble à un progrès vers l’avenir que vous envisagez, ou la plupart des jours, vous vous sentez coincé dans le neutre, sans les deux, je pense que nous manquons quelque chose d’important.

Le but de notre vie n’est pas une arrivée à guichet unique. Il est élaboré en cours de route. Le voyage lui-même est la partie la plus essentielle, car c’est là que les choix sans fin existent qui nous conduisent à où nous allons et à l’histoire que nous allons raconter avec nos vies.

