João Franco décide de vivre une vie sobre

Après avoir passé beaucoup de temps avec sa famille dans son pays d’origine, le Zimbabwe, João Franco de Under Deck Mediterranean est arrivé à une conclusion: il voulait devenir sobre.

Franco est apparu dans l’émission pendant deux saisons et a découvert que lorsqu’il buvait, son «alter-ego» Jezabob est apparu et que ce n’était pas joli. Il a débuté sa première saison en combattant avec le ragoût en chef Hannah Ferrier après que le groupe soit sorti boire une nuit. Mais il a également eu des rencontres négatives avec le reste de l’équipage quand il buvait.

Sandy Yawn, Joao Franco | Greg Endries / Bravo

Regarder Jezabob est devenu si difficile que Franco n’a pas voulu revenir au spectacle pour une autre saison. Cependant, un ami proche et matelot de pont Colin Macy-O’Toole a exhorté Franco à reconsidérer. Alors que Jezabob a été beaucoup plus dompteur pendant la deuxième saison de Franco, Franco a clairement fait une introspection et est arrivé à la conclusion que les jours de fête devraient prendre fin.

Il n’avait pas vu de membres de sa famille depuis des années

Franco a partagé sur Instagram qu’il était prêt à changer sa vie. «Alors que je m’assois à l’aéroport, j’attends mon prochain vol après avoir passé du temps avec mon père que je n’avais pas vu depuis 4 longues années. Je trouve mon esprit perdu dans mes pensées », a-t-il commencé son long post. «Il y a de l’ironie dans ce droit? Trouver votre esprit et le retrouver perdu dans vos pensées? Utiliser la cognition pour rechercher inconsciemment un ensemble de facultés cognitives tout en utilisant les mêmes moyens cognitifs pour déterminer que votre esprit est en fait perdu dans la cognition? »

Il a ajouté qu’il n’avait pas vu son frère depuis plus de deux ans également. «J’ai vu mon frère la semaine dernière pour la première fois en 2 ans et demi! J’ai vu ma mère et ma sœur récemment après ne pas les avoir vues pendant un an! Je viens de passer un merveilleux moment avec ma belle fille, ma famille et des amis incroyables le mois dernier et je suis extrêmement heureuse et remplie d’amour! Pourtant, je me sens un peu triste aussi. Je suis en vacances depuis deux mois maintenant et ça me fait tellement de chance! Alors pourquoi ai-je l’impression d’avoir besoin d’une pause? Qu’est-ce qui me fait ressentir ça? ”

Une mauvaise gueule de bois l’a incité à repenser sa vie

Franco a creusé profondément et est venu à la conclusion qu’il devait arrêter de boire. “Je vais vous dire quoi … Une gueule de bois. Celui qui a duré 3 jours! Démons… Alcool. J’ai décidé que je déteste ce sentiment! Je déteste ça sérieusement! Je devrais être le plus heureux que j’aie jamais été et pourtant je ne me sens pas en sécurité, remettant en question mon objectif, ou plus encore, ce que je fais de mon temps qui est important et combien de mon temps sur cette terre je consacre à des choses sans importance. ”

Il a ajouté: “Je ne prends pas de drogue, je bois juste. Mais je bois trop! Pas tous les jours. C’est juste quand je le fais, je n’ai pas d’interrupteur d’arrêt, aucun moyen de me contrôler et personne autour de moi qui est capable de m’arrêter ou de me ralentir. Absolument aucun souvenir de toute la nuit, à l’exception de quelques flashbacks d’arguments ou de combats avec les gens. Je suis un ivrogne agressif et têtu. Je suis littéralement un train à vapeur tirant à pleine pression sur les deux cylindres et sur le point de dérailler! C’est pour dire que j’ai fini. Et je vais expliquer pourquoi et comment dans mon prochain post. “