Joaquin Phoenix «a convaincu l’agence hollywoodienne de devenir végétalienne»

L’acteur primé Joaquin Phoenix aurait convaincu son agence hollywoodienne de devenir végétalienne pour sa fête pré-Oscars.

L’acteur de 45 ans a apparemment convaincu WME de renoncer à la viande pour sa fête étoilée, qui a eu lieu à Beverly Hills vendredi (07.02.20), lorsque Leo DiCaprio, Jason Momoa et Miley Cyrus ont assisté à la fête.

Joaquin a également assisté à la fête fastueuse aux côtés de sa mère Arlyn Phoenix et de son fiancé Rooney Mara, et l’acteur acclamé a été vu en train de manger des boulettes de viande végétaliennes, selon la rubrique Page Six du New York Post.

La star du “Joker” est un ardent défenseur de la nourriture végétalienne et a même exprimé son soutien aux régimes “à base de plantes” lors de son discours aux Golden Globes en janvier.

Lors de son discours à l’émission, l’acteur a salué la Hollywood Foreign Press Association pour sa “décision très audacieuse de faire ce soir à base de plantes”.

Il a ajouté: “Cela envoie vraiment un message puissant.”

Pendant ce temps, Joaquin avait précédemment expliqué qu’un incident au cours de son enfance l’avait convaincu de devenir végétalien.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait incité à adopter un régime à base de plantes, Joaquin a répondu: “Vraiment, c’était voir ces poissons tués quand j’étais sur un bateau quand j’étais enfant.

“Je suppose que pour les étourdir, ils les jetaient contre le côté du bateau. J’ai juste eu une réaction profonde et profonde. Cela ressemblait à une véritable injustice. Ce n’était pas seulement moi, c’était mes frères et sœurs, tous mes frères et sœurs, sauf pour la plus jeune, Summer, elle n’est pas née. Ma maman était enceinte d’elle.

“Je ne sais pas comment l’expliquer. Je pense que cela m’a rendu méfiant, et en colère, et effrayé des humains, de l’humanité. Je pensais juste que c’était un tel abus de pouvoir, en quelque sorte. Je pense que pendant ce moment nous savions que nous n’allions plus manger de viande. “

