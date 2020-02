Joaquin Phoenix appelle les BAFTA pour «racisme systémique» lors d’un discours d’acceptation

Joaquin Phoenix a fait pression sur l’industrie cinématographique pour démanteler un “système d’oppression” lors d’un discours d’acceptation du meilleur acteur au BAFTAS 2020 dimanche soir.

Phoenix a dénoncé la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) pour “racisme systémique” après l’organisation n’a pas nommé un seul acteur non blanc dans ses grandes catégories.

L’acteur – qui a remporté le Golden Globe, AFFAISSEMENT et devrait remporter le oscar pour “Joker” – a commencé son discours en disant qu’il se sentait “en conflit” en acceptant le prix.

“Je me sens très honoré et privilégié d’être ici ce soir et la BAFTA a toujours été très favorable à ma carrière, et je l’apprécie énormément”, a-t-il commencé, ajoutant: “Mais je dois dire que je me sens également en conflit parce que beaucoup de mes les autres acteurs méritants n’ont pas le même privilège. “

“Je pense que nous envoyons un message très clair aux gens de couleur que vous n’êtes pas les bienvenus ici”, a poursuivi Phoenix. “Je pense que c’est le message que nous envoyons aux personnes qui ont tant contribué à notre médium et à notre industrie – et d’une manière dont nous bénéficions.”

“Je ne pense pas que quiconque veuille un document ou un traitement préférentiel, bien que ce soit ce que nous nous donnons chaque année”, a-t-il ajouté. “Je pense que les gens veulent juste être reconnus, appréciés et respectés pour leur travail.”

Un silence inconfortable emplit la salle pendant un long moment perceptible. Merci Joaquin.

– Lulu Wang (@thumbelulu) 2 février 2020

“Ce n’est pas une condamnation auto-justifiée”, a expliqué Phoenix, ajoutant qu’il “avait honte d’admettre” qu’il faisait partie du problème. “Je n’ai pas fait tout ce qui était en mon pouvoir pour m’assurer que les ensembles sur lesquels je travaille sont inclusifs.”

“Mais je pense que c’est plus que d’avoir des décors multiculturels. Je pense que nous devons vraiment travailler dur pour vraiment comprendre le racisme systémique”, a-t-il conclu. “Je pense que c’est le devoir des personnes qui ont créé et perpétué un système d’oppression et qui en bénéficient d’être de le démanteler. C’est donc à nous.”

Le discours de l’acteur a été applaudi et félicité. Le directeur de “The Farewell”, Lulu Wang, a tweeté sur la réaction de la foule. “Un silence inconfortable a rempli la salle pendant un long moment”, a-t-elle écrit. “Merci Joaquin.”

Phoenix a été nominé aux côtés Adam Driver, Leonardo DiCaprio, Taron Egerton et Jonathan Pryce.

Cette année, les Academy Awards ont, une fois de plus, nommé des hommes à prédominance blanche dans la plupart des catégories – et ont reçu des critiques similaires à celles des BAFTA.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

.

Golden Globe Awards 2020: toutes les observations après la fête!