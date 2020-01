Joaquin Phoenix assiste à une vigile de porc après la victoire aux SAG Awards

2020-01-21 07:30:05

Joaquin Phoenix a décidé d’assister à une veillée porcine au lieu d’une soirée après avoir remporté un SAG Award dimanche soir (19.01.20).

Joaquin Phoenix a assisté à une veillée porcine après les SAG (Screen Actors Guild) Awards dimanche soir (19.01.20).

L’acteur du “ Joker ” a remporté la performance exceptionnelle convoitée d’un acteur masculin dans un prix de premier plan pour le film lors de la prestigieuse cérémonie, mais au lieu de se rendre dans l’une des après-parties, l’acteur de 45 ans a visité un abattoir local pour réconforter certains des animaux de la ferme qui allaient être tués.

La star de “I’m Still Here” – qui est une militante de longue date des végétaliens et des droits des animaux – aurait déclaré au vlogger Jane Velez-Mitchell à la vigile de Los Angeles Animal Save: “La plupart des gens ne connaissent pas vraiment la torture et meurtre dans l’industrie de la viande et des produits laitiers.

“Je l’ai vu pour ce que c’est, alors je dois être ici.

“Nous avons l’obligation morale d’en parler et de l’exposer pour ce qu’elle est réellement.

“Nous sommes tellement endoctrinés avec ces images joyeuses d’animaux dans les fermes, sur les couvertures des conteneurs de viande, dans les restaurants, et c’est un mensonge.

“Je pense que les gens ont besoin de connaître la vérité et nous avons l’obligation de le faire.”

Joaquin est un “habitué” des vigiles de LA et le mouvement est “tellement reconnaissant pour sa voix”.

Amy Jean Davis, la fondatrice d’Animal Save – qui organise des veillées dans tous les abattoirs pour “témoigner de chaque animal exploité” – a déclaré: “La fréquentation régulière de Joaquin à nos veillées à Los Angeles a inspiré des militants locaux et mondiaux.

“Nous sommes tellement reconnaissants pour sa voix.

“Partout dans le monde, des militants témoignent d’animaux destinés à l’abattage et réveillent le monde à leur sort.”

Pendant ce temps, Joaquin – qui a aidé à organiser le menu végétalien aux Golden Globes ce mois-ci – a admis lors de son discours d’acceptation pour le prix SAG qu’il pensait qu’Adam Driver aurait plutôt dû décrocher sa récompense.

L’acteur de “ Mary Magdalene ” a profité de son temps sur le podium pour féliciter ses collègues, Christian Bale (“ Ford v Ferrari ”), Leonardo DiCaprio (“ Il était une fois à Hollywood ”), Adam Driver (“ Histoire de mariage ”), et Taron Egerton («Rocketman»).

S’exprimant sur scène au Shrine Auditorium de Los Angeles, Joaquin a admis qu’il se sentait “honoré” de faire partie de la communauté d’acteurs et a ensuite déclaré: “Je voudrais parler un peu de mes collègues candidats.

“En allant aux auditions, j’obtiendrais le dernier rappel et il y aurait toujours deux autres gars contre lesquels nous étions et nous perdions toujours contre ce seul enfant. Aucun acteur ne dirait jamais son nom parce que c’était trop mais tous les directeurs de casting chuchoterait «C’est Leonardo».

“Leo, tu as été une source d’inspiration pour moi et tant d’autres personnes depuis 25 ans, merci beaucoup.

“Christian, tu t’engages dans tes rôles d’une manière dont je ne pouvais que rêver. Tu ne tournes jamais dans une mauvaise performance, c’est exaspérant, j’aimerais que tu suces une seule fois, ce serait génial.

“Adam, je vous ai regardé ces dernières années et vous avez tourné ces belles performances profondes, nuancées et incroyables. Je suis tellement ému par vous et vous étiez dévastateur dans ce film, vous devriez être ici.

“Taron, je suis tellement heureux pour toi, tu es si beau dans ce film et je suis tellement heureux pour toi et j’ai hâte de voir ce que tu fais d’autre.”

Joaquin a terminé son discours avec des éloges pour le regretté Heath Ledger, qui a dépeint le Joker dans ‘The Dark Knight’.

Il a dit: “Je me tiens ici sur les épaules de mon acteur préféré, Heath Ledger, alors merci et bonne nuit.”

Mots clés: Joaquin Phoenix, Heath Ledger, Adam Driver

Retour au flux

.