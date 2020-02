Joaquin Phoenix dénonce le «racisme systémique» lors du discours d’acceptation de la BAFTA

2020-02-02 23:30:04

Joaquin Phoenix a utilisé son discours d’acceptation de l’acteur principal pour critiquer le «racisme systémique» lors des BAFTA Awards 2020.

Joaquin Phoenix a utilisé son discours d’acceptation de l’acteur principal pour critiquer le «racisme systémique» lors des BAFTA Awards 2020.

L’acteur de 45 ans a remporté le gong pour sa performance en tant que méchant de Batman le Joker dans le titre éponyme “ Joker ” lors de la cérémonie de remise des prix à Londres dimanche (02.02.20) et a utilisé son discours pour appeler la British Academy of Arts du cinéma et de la télévision pour ne pas avoir nommé suffisamment de personnes de couleur.

S’exprimant en acceptant son prix, il a déclaré: “Je me sens très honoré et privilégié d’être ici ce soir, BAFTA a toujours été très favorable à ma carrière et je suis profondément reconnaissant. Mais je dois dire que je me sens également en conflit, car tant de mes collègues acteurs qui méritent n’ont pas le même privilège. Je pense que nous envoyons un message très clair aux gens de couleur que vous n’êtes pas les bienvenus ici. Je pense que c’est le message que nous envoyons aux gens qui ont tellement contribué à notre médium et à notre industrie que nous en bénéficions. ”

Joaquin a admis qu’il pourrait faire plus pour s’assurer que les films sur lesquels il travaille sont “inclusifs”, mais a exhorté tout le monde à faire de même.

Il a ajouté: “Ce n’est pas une condamnation auto-justifiée parce que j’ai honte de dire que je fais partie du problème. Je n’ai pas fait tout ce qui était en mon pouvoir pour m’assurer que les décors sur lesquels je travaille sont inclusifs, mais je pense que c’est plus que d’avoir des décors multiculturels. ”

Et la star a ensuite encouragé ses pairs à “démanteler” le “système d’oppression” qui crée un “privilège” pour les acteurs blancs.

Joaquin a déclaré: “Je pense que nous devons travailler dur pour vraiment comprendre le racisme systémique. Je pense que c’est le peuple qui a créé et perpétué un système d’oppression et qui en profite que de le démanteler. C’est donc à nous. Merci. “

Mots clés: Joaquin Phoenix

Retour au flux

.