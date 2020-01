Joaquin Phoenix et Martin Sheen arrêtés lors d’un rassemblement sur le changement climatique

2020-01-11 07:30:04

Joaquin Phoenix et Martin Sheen ont été arrêtés lors de la manifestation hebdomadaire de Jane Fonda contre le changement climatique à Washington DC.

Joaquin, 45 ans, et Martin, 79 ans, ont rejoint Jane lors de sa manifestation devant le Capitole américain vendredi (10.01.20) pour sa manifestation hebdomadaire, connue sous le nom de Fire Drill Fridays, et ont gravi les marches du Capitole américain avec un certain nombre d’autres manifestants.

Ils ont été arrêtés après avoir omis de se disperser lorsque la police est arrivée et leur a ordonné de partir.

Joaquin a déclaré à la foule: “L’industrie de la viande et des produits laitiers est la troisième cause principale du changement climatique.

“Il y a quelque chose que vous pouvez faire aujourd’hui, maintenant et demain en faisant votre choix sur ce que vous consommez.”

Jane, 82 ans, a ajouté: “La crise climatique rend notre nation et toutes les nations moins en sécurité.”

Jane a été arrêtée pour la première fois en octobre après avoir déménagé temporairement dans la capitale américaine, son objectif principal étant de se faire arrêter lors des manifestations.

Jane a été inspirée par la militante adolescente Greta Thunberg, qui était “tellement traumatisée” par la menace du changement climatique qu’elle “a cessé de manger et de parler pendant près d’un an”.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait poussée à protester, Jane a déclaré: “J’ai lu le nouveau livre de Naomi Klein. Il s’appelle” On Fire: The (Burning) Case for a Green New Deal “. [One of the things about the book that really changed my life] était la façon dont elle a écrit sur Greta. Je veux dire, je connaissais Greta, je ne savais pas qu’elle faisait partie du spectre. Et je ne comprenais pas vraiment ce que signifiait Asperger.

“Quand Naomi l’a décrit, j’ai réalisé que voici cette jeune personne qui … elle n’est pas influencée par ce que les autres pensent. … Sur le spectre, s’ils sont intéressés par quelque chose, ils ont un focus laser sur cela et quoi que ce soit les dénis et les rationalisations auxquels nous nous livrons, cela n’entre pas en jeu avec elle.

“Et elle a lu le [Intergovernmental Panel on Climate Change] rapport et elle s’est rendu compte que la crise nous frappait directement, comme un train, et a regardé autour et les gens ne se comportaient pas correctement. Cela l’a tellement traumatisée qu’elle a cessé de manger. Je n’avais pas réalisé qu’elle avait cessé de manger et de parler pendant près d’un an. Et cela m’a vraiment frappé. ”

