Joaquin Phoenix était contre Freddie Prinze Jr. pour Doomed Batman Film

Le monde est bouleversé en ce moment, alors pourquoi ne pas envisager Joaquin Phoenix jouer le Caped Crusader au lieu de l’arme jurée du super-héros Joker.

Dans une nouvelle interview avec Empire, le réalisateur Darren Aronofsky a révélé qu’il avait développé un Homme chauve-souris film au début des années 2000, fraîchement sorti du succès de “Requiem For a Dream”, et poussait l’acteur à enfiler la cape de la légende de D.C., mais Warner Bros.avait brillé pour un acteur de style tout à fait différent.

“Le studio voulait Freddie Prinze Jr et je voulais Joaquin Phoenix “, se souvient Aronofsky.” Je me souviens avoir pensé: “Oh oh, nous faisons deux films différents ici.” Voilà une histoire vraie. C’était une autre époque. “Le Batman” que j’ai écrit était définitivement un type de prise différent de ce qu’ils ont fini par faire. “

À l’époque, Prinze Jr. aurait été fraîchement sorti des succès de films pour adolescents comme «Je sais ce que tu as fait l’été dernier» et «Elle est tout ça». Phoenix aurait été quelque part entre “Gladiator” et “Signs”.

Le point de vue d’Aronofsky sur le fils préféré de Gotham City allait être une adaptation de la bande dessinée “Batman: Year One” de Frank Miller avec un clin d’œil à ‘Death Wish’, ‘The French Connection’ et ‘Taxi Driver’. “

Miller allait également faire partie du processus d’écriture.

“C’était une chose incroyable parce que j’étais un grand fan de son travail de roman graphique, donc juste le rencontrer était excitant à l’époque”, a expliqué Aronofsky.

Si tous ces éléments n’étaient pas assez sombres pour le Chevalier noir, le créateur de la “Mère” allait ajouter de la torture au répertoire du super-héros.

“Le Batman qui était devant moi était” Batman & Robin “, le célèbre avec les mamelons sur le Batsuit, alors j’essayais vraiment de saper cela et de le réinventer”, a-t-il expliqué. “C’est là que ma tête est allée.”

Finalement, le concert est allé à Christopher Nolan, qui a également pris des éléments du travail de Miller, alors qu’il débutait “Batman Begins” en 2005, avec Christian Bale comme le principal combattant du crime.

Si l’ego de Joaquin a été meurtri, nous sommes presque sûrs que le récent Oscar pour “Joker” aide à soulager la douleur.

