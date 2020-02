Joaquin Phoenix exhorte tout le monde à devenir végétalien lors d’une manifestation à Londres

2020-02-02 19:30:04

Joaquin Phoenix a assisté à une manifestation végétalienne au Tower Bridge de Londres avant les BAFTA de dimanche (02.02.20).

Joaquin Phoenix a exhorté les gens à “devenir végétaliens” lors d’une manifestation sur les droits des animaux à Londres.

La star du “ Joker ” et activiste de longue date des droits des animaux a assisté à une manifestation à Tower Bridge dans la capitale britannique avant son apparition aux BAFTA de ce soir (02.02.20) – où il est nominé pour le meilleur acteur pour sa représentation de la bande dessinée en titre méchant dans le film de Todd Phillips en 2019 – qui a vu une énorme bannière érigée sur Tower Bridge.

Emblasé sur l’énorme tissu était le message: “L’agriculture industrielle détruit notre planète. Devenez végétalien.”

La star de cinéma de 45 ans a également accordé une interview à Sky News, dans laquelle il a averti que les gens “ne paniquaient pas comme ils le devraient” à propos du changement climatique et “ajustaient leur consommation” en adoptant une approche basée sur les plantes. régime.

Il a déclaré: “Les gens ne paniquent pas comme ils devraient l’être. Ce sont des moments très difficiles et je me sentais donc obligé de faire quelque chose.

“Nous avons la responsabilité personnelle d’agir dès maintenant.

“Une façon d’atténuer le changement climatique est d’ajuster notre consommation et de se baser sur les usines. Je pense que parfois on n’en parle pas assez.

“Il s’agit d’une urgence. Nous devons faire tout notre possible pour essayer de réduire notre impact sur le changement climatique.”

L’acteur de “ Signs ” a insisté sur le fait que tout le monde était “hypocrite” et bien qu’il reconnaisse que l’industrie du divertissement “consomme beaucoup de ressources”, y compris beaucoup de voyages en avion, il pense que la meilleure façon de faire face à la crise est de simplement devenir végétalien.

Il a ajouté: “Nous sommes tous hypocrites à certains égards. Nous luttons tous avec la bonne chose à faire et nous commettons des erreurs.

“L’industrie consomme beaucoup d’énergie et beaucoup de ressources, donc la façon d’atténuer cela pour moi est de maintenir un mode de vie végétalien.”

Joaquin – qui assiste régulièrement aux veillées porcines – a organisé le menu entièrement végétal aux Golden Globes de cette année.

Il a déclaré lors de l’événement: “C’est la première fois que je mange de la nourriture lors de cette cérémonie. Je pensais que c’était excellent.

«J’ai été tellement ému par leur décision de faire ce soir à base de plantes. C’était une étape si importante.

“Les prix SAG et Critics Choice Awards et le bal du gouverneur, quoi qu’il en soit, doivent également le faire.

“Je pense que consommer des produits d’origine animale n’est plus seulement un choix personnel.

“Cela a une conséquence drastique et vaste sur le reste du monde et sur nous tous, et je pense donc que HFPA a été incroyablement courageux et compatissant pour prendre cette décision audacieuse.

“Je les en félicite vraiment.

“Je n’ai jamais été aussi fier d’assister à une cérémonie de remise des prix que je le suis ce soir, et merci beaucoup d’avoir posé cette question.”

Mots clés: Joaquin Phoenix

Retour au flux

.