Joaquin Phoenix fait l’éloge des autres candidats dans le discours du SAG

Joaquin Phoenix a utilisé son discours lors de l’acceptation de la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un premier rôle Screen Actors Guild (SAG) Award pour féliciter ses collègues candidats.

Joaquin Phoenix a estimé qu’Adam Driver aurait dû remporter la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un prix de la meilleure actrice de Screen Actors Guild (SAG) à sa place dimanche (19.01.20)

L’acteur de 45 ans a remporté l’honneur convoité pour son rôle dans “ Joker ” et a utilisé son discours d’acceptation pour chanter les louanges de ses collègues candidats, Christian Bale (“ Ford v Ferrari ”), Leonardo DiCaprio (“ Once Upon a Time ” à Hollywood ‘), Adam Driver (‘ Marriage Story ‘) et Taron Egerton (‘ Rocketman ‘).

S’exprimant sur scène au Shrine Auditorium de Los Angeles, Joaquin a admis qu’il se sentait “honoré” de faire partie de la communauté d’acteurs et a ensuite déclaré: “Je voudrais parler un peu de mes collègues candidats.

“En allant aux auditions, j’obtiendrais le dernier rappel et il y aurait toujours deux autres gars contre lesquels nous étions et nous perdions toujours contre ce seul enfant. Aucun acteur ne dirait jamais son nom parce que c’était trop mais tous les directeurs de casting chuchoterait «C’est Leonardo».

“Leo, tu as été une source d’inspiration pour moi et tant d’autres personnes depuis 25 ans, merci beaucoup.

“Christian, tu t’engages dans tes rôles d’une manière dont je ne pouvais que rêver. Tu ne tournes jamais dans une mauvaise performance, c’est exaspérant, j’aimerais que tu suces une seule fois, ce serait génial.

“Adam, je vous ai regardé ces dernières années et vous avez tourné ces belles performances profondes, nuancées et incroyables. Je suis tellement ému par vous et vous étiez dévastateur dans ce film, vous devriez être ici.

“Taron, je suis tellement heureux pour toi, tu es si beau dans ce film et je suis tellement heureux pour toi et j’ai hâte de voir ce que tu fais d’autre.”

Joaquin a terminé son discours avec des éloges pour le regretté Heath Ledger, qui a interprété “Le Joker” dans “The Dark Knight”.

Il a dit: “Je me tiens ici sur les épaules de mon acteur préféré, Heath Ledger, alors merci et bonne nuit.”

