Joaquin Phoenix reconnaissant pour sa deuxième chance

2020-02-10 05:00:04

Joaquin Phoenix a prononcé un discours passionné alors qu’il décrochait l’acteur dans un Leading Role Academy Award dimanche (09.02.20).

Joaquin Phoenix a admis qu’il était reconnaissant pour sa deuxième chance en remportant l’Academy Award pour l’acteur dans un rôle principal dimanche (09.02.20).

L’acteur de 45 ans – qui a gagné pour sa performance dans “Joker” – a prononcé un discours passionné en faisant appel au “meilleur de l’humanité” en se soutenant les uns les autres, et non en “s’annulant” par rapport aux erreurs précédentes.

Il a dit: “Maintenant, j’ai été un scélérat dans ma vie. J’ai été égoïste, j’ai été cruel parfois, difficile à travailler et ingrat, mais beaucoup d’entre vous dans cette salle ont donné moi une deuxième chance et je pense que c’est quand nous sommes à notre meilleur, quand nous nous soutenons, pas quand nous nous annulons pour des erreurs passées, mais quand nous nous aidons à grandir, quand nous nous éduquons, quand nous guider les uns les autres vers la rédemption. C’est le meilleur de l’humanité. ”

Joaquin – qui a battu la concurrence d’Antonio Banderas (‘Pain and Glory’), Leonardo DiCaprio (‘Once Upon a Time in Hollywood’), Adam Driver (‘Marriage Story’) et Jonathan Pryce (‘The Two Popes’) to prendre le prix – a juré dans son discours d’être une «voix pour les sans-voix» et a insisté sur le fait qu’il existe une «communauté» entre les différentes causes que les gens soutiennent.

Il a déclaré: “Je suis plein de gratitude en ce moment et je ne me sens pas élevé au-dessus de mes collègues, ni de personne dans cette salle, parce que nous partageons le même amour, l’amour du film et cette forme d’expression. m’a donné la vie la plus extraordinaire. Je ne sais pas ce que je serais sans.

“Mais je pense que le plus beau cadeau qu’il m’a fait, et beaucoup d’entre nous dans cette salle, c’est l’occasion d’utiliser notre voix pour les sans-voix. J’ai beaucoup réfléchi à certains des problèmes pénibles auxquels nous sommes confrontés collectivement, et je pense que parfois nous sentons, ou sommes faits pour sentir, que nous défendons différentes causes. Mais pour moi, je vois des points communs.

“Je pense que si nous parlons d’inégalité entre les sexes ou de racisme, ou de droits queer ou de droits indigènes ou de droits des animaux, nous parlons de la lutte contre l’injustice.

“Nous parlons de la lutte contre la croyance qu’une nation, un peuple, une race, un sexe ou une espèce a le droit de dominer, de contrôler et d’utiliser et d’exploiter une autre en toute impunité”.

Joaquin a ensuite tourné son attention vers les droits des animaux et a exhorté les gens à changer.

Il a poursuivi: “Je pense que nous sommes devenus très déconnectés du monde naturel et beaucoup d’entre nous, ce dont nous sommes coupables, c’est une vision égocentrique du monde, la croyance que nous sommes le centre de l’univers.

“Nous entrons dans le monde naturel et nous le pillons pour ses ressources. Nous nous sentons en droit d’inséminer artificiellement une vache et quand elle accouche, nous volons son bébé. Même si ses cris d’angoisse sont indubitables. Et ensuite nous lui prenons du lait qui est destiné à son veau et nous le mettons dans notre café et nos céréales.

“Et je pense que nous craignons l’idée d’un changement personnel parce que nous pensons que nous devons sacrifier quelque chose pour abandonner quelque chose, mais les êtres humains, au mieux, sont si inventifs et créatifs et ingénieux et je pense que lorsque nous utilisons l’amour et la compassion comme nos principes directeurs, nous pouvons créer, développer et mettre en œuvre des systèmes de changement qui sont bénéfiques pour tous les êtres vivants et pour l’environnement.

L’acteur a terminé son discours passionné par un hommage touchant à son défunt frère, River Phoenix.

Il a dit avec émotion: “Quand il avait 17 ans, mon frère a écrit cette parole, courir à la rescousse avec amour et paix suivra. Merci.”

