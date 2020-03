Jodi Huisentruit Disappearance en vedette dans la série Oxygen, de nouvelles surfaces d’information?

Oxygen a une nouvelle série, Up & Vanished, basée sur le podcast du même nom. Alors que les deux saisons du podcast se concentraient chacune sur une disparition, chaque épisode de la série aborde un nouveau cas. Jusqu’à présent, l’un des cas présentés dans l’émission est la mystérieuse disparition de Jodi Huisentruit.

Vitrine portant un dépliant arborant une vitrine w. MANQUANT JODI HUISENTRUIT et une photo de Jodi, concernant sa mystérieuse disparition le 27 juin. (Photo de Steve Kagan / The LIFE Images Collection via . / .)

L’affaire des personnes disparues de Jodi Huisentruit est l’un des cas de crime véritable les plus mystérieux

La disparition de Huisentruit a captivé les médias et les vrais limiers pendant plus de deux décennies. Elle était une présentatrice de nouvelles de 27 ans dans une station à Mason City, Iowa. Ses collègues étaient inquiets quand elle ne s’est pas présentée à son quart de travail tôt le matin en juin 1995. Après son retard, un producteur l’a appelée et elle a dit qu’elle était en route mais qu’elle n’est jamais arrivée.

Lorsque les policiers sont arrivés à son appartement pour un contrôle de bien-être, ils ont trouvé sa voiture toujours là, mais à l’intérieur de l’appartement, elle n’était pas là et il y avait des preuves d’une lutte. Ses chaussures, son sèche-cheveux, ses boucles d’oreilles, sa clé de voiture et son bidon de fixatif ont été trouvés près de sa voiture.

La police a commencé à enquêter sur sa disparition en tant qu’enlèvement et en cas de disparition. En 2001, après que toutes les pistes n’allaient nulle part, Huisentruit a été déclaré mort.

Plusieurs théories sont apparues au fil des ans, y compris un incident de traque qui aurait pu se produire. Un homme du nom de John Vancise aurait peut-être aussi voulu la poursuivre avec amour. Son nom revient souvent lorsque l’on parle de l’enquête.

Elle a peut-être rencontré des gens au country club la veille

Beth Bednar, auteur et présentatrice à la retraite, était au tournoi de golf de Mason City auquel Huisentruit a assisté la nuit avant sa disparition.

Une théorie présentée dans Up & Vanished est qu’Angela Johnson et Dustin Honken pourraient avoir quelque chose à voir avec la disparition de Jodi. Johnson a travaillé au country club où le tournoi de golf a eu lieu. En 1993, les deux hommes ont été arrêtés pour le meurtre de cinq personnes portées disparues. Honken est dans le couloir de la mort et Johnson a été condamné à la prison à vie.

“Je ne sais pas qu’elle [Johnson] a parlé à Jodi, mais elle a peut-être très bien fait face à elle plusieurs fois dans la soirée », explique Bednar dans l’épisode. “Alors que la police préparait son dossier contre Dustin Honken, il a réussi à supprimer quelques témoins majeurs qui lui auraient été préjudiciables devant le tribunal.”

John Vansice est également une personne d’intérêt. Bien qu’il ait toujours nié toute implication, il était toujours une personne d’intérêt en octobre 2019. Payne Lindsey de Up & Vanished a déclaré à In Touch Weekly que des personnes proches de Huisentruit pensaient qu’il avait peut-être quelque chose à voir avec cela. “Certains [of her friends] faire. Ses amis et sa famille semblent unanimes à penser que c’était une sorte d’admiratrice. » L’année dernière, Vansice a été diagnostiqué avec une forme agressive de la maladie d’Alzheimer qui l’empêcherait de travailler avec le cas.

Lindsey dit que dans l’ensemble, les nouveaux détails qu’ils ont appris peuvent faire partie du dossier à l’avenir. «Nous avons parlé à des personnes officieuses qui nous ont raconté des histoires assez accablantes. Fondamentalement, tout ce que je dirai, c’est que les délais ne correspondent pas à tout le monde dans la vie de Jodi. Je pense qu’un calendrier clair est vraiment essentiel dans une affaire de personnes disparues comme celle-ci. Je reviens toujours à la chronologie de chaque personne d’intérêt. »

Up & Vanished diffuse de nouveaux épisodes chaque semaine sur Oxygen.