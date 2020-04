Jodie Comer se sent consciente d’être sexy à l’écran

2020-04-02 15:30:06

Jodie Comer devient “tellement gênée” quand on lui dit qu’elle doit être “sexy ou attrayante à l’écran”.

La star de ‘Killing Eve’ insiste sur le fait qu’elle est plus confiante sur les plateaux de cinéma ou de télévision quand elle n’a “pas de maquillage” et “des ecchymoses”.

Elle a dit: “C’est comme le moment où vous devez être sexy ou attrayant à l’écran, je deviens tellement gêné. Alors que si je n’ai pas de maquillage et que j’ai une ecchymose sur le visage, je me dis” Allons-y.’ Vous savez? Mais c’est juste moi. ”

Jodie a arboré un certain nombre de tenues différentes et ressemble à l’assassin maléfique Villanelle, mais sa préférée était quand elle a enfilé une perruque pour jouer un professeur d’école dans la saison deux, car elle avait toujours rêvé d’avoir des cheveux roux ou auburn elle-même.

Elle a ajouté au magazine Allure: “J’ai toujours voulu avoir des cheveux roux ou auburn, et nous avions ce genre de perruque dans la saison deux quand je jouais cette institutrice. J’étais obsédée par ce look … Nous avons toujours eu cette chose elle n’a pas le temps de s’asseoir et de se maquiller. Je pense qu’elle est occupée et qu’elle a ses priorités à différents endroits. ”

Pendant ce temps, Jodie a précédemment révélé qu’elle avait vu un “changement” dans ses niveaux de renommée depuis qu’elle avait joué dans le drame de la BBC.

Elle a dit: “Savez-vous quoi? Ce n’est pas un changement radical, mais il y a certainement eu un changement. [I had a] expérience vraiment bizarre [recently]. Je suis arrivé à l’aéroport, il devait être deux heures et demie, et il y avait … des hommes qui m’attendaient pour signer des choses. Ils nous avaient suivis pendant la semaine pour faire de la presse. Whoa. Quand est-il devenu normal que des hommes étranges vous attendent à l’aéroport? ”

Et a demandé si elle avait eu des réactions extrêmes de la part des fans depuis le début du rôle, elle a répondu: “Ça a été une bonne année! Beaucoup de gens me regardent dans un” Est-ce elle? ” Mais récemment, j’en ai eu une très étrange – une femme a demandé une photo avec moi, puis elle m’a chuchoté à l’oreille: «Veux-tu m’étrangler? J’ai dit non!'”

