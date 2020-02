Jodie Kidd a subi des “difficultés” en achetant son propre pub

2020-02-09 09:30:05

L’ancien mannequin Jodie Kidd a dévoilé les “difficultés” de posséder son propre pub local.

L’ancienne mannequin de 41 ans a troqué les projecteurs pour la paix et tout à fait dans le West Sussex où elle verse des pintes pour les résidents de son pub local.

Au cours des dernières années, elle a travaillé loin, ce qui fait de son alcool le lieu idéal pour se détendre.

Parler à New! magazine, Jodie a déclaré: «J’ai acheté mon pub local il y a environ trois ans et j’ai passé beaucoup de temps à le retirer.

“J’ai fait beaucoup d’intérieurs et je les ai décorés. Maintenant que cela fonctionne depuis quelques années, je suis devenu très conscient des merveilles et des difficultés d’être logeuse.”

Bien qu’elle ait admis que l’industrie hôtelière peut être difficile, Jodie est ravie de pouvoir soutenir sa communauté en s’approvisionnant localement.

Elle a poursuivi: “C’est une industrie vraiment difficile – nous perdons trois pubs par jour et à la campagne, ils sont si importants pour la communauté. Nous parrainons notre équipe locale de cricket, nous avons nos réunions WI et il y a tellement plus à il, ruralement. Mon éthique avec le pub est de soutenir les producteurs locaux – je ne voulais pas entrer dans plus d’un rayon de 40 km. Ça a été du sang, de la sueur et des larmes, mais c’est amusant maintenant. ”

De plus, sa nouvelle entreprise lui a valu un rôle à la télévision, et Jodie a hâte de retourner au showbiz.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait des projets de télévision en préparation, elle a répondu: “Il y en a quelques-uns. L’un concerne l’industrie des pubs et l’autre, les voitures, ce que j’aime.

“Faire des choses folles comme acheter votre pub local est très amusant, mais je suis ravi de revenir à ce que j’aime et j’adore, qui est devant la caméra.”

