Jodie Marsh a le tatouage de Freddie Mercury couvert

2020-02-24

Jodie Marsh a eu son tatouage Freddie Mercury couvert, qui a été ridiculisé en ligne pour ressembler plus à Chris Kamara qu’à la légende de la musique.

L’encrage de la légende de la reine de la star de 41 ans est devenu viral après que les fans ont affirmé qu’elle ressemblait plus à Chris Kamara, mais elle a maintenant le tatouage recouvert d’une encrure de son animal de compagnie Rottweiler Rosie.

S’adressant à Twitter, elle a partagé: “Le travail a commencé sur la couverture de Freddie. C’est ROSIE! Fait par l’AMAZING Sam Butler à @VintageInx – J’en suis TELLEMENT content. Quiconque a rencontré Rosie sait que c’est à 100% son pas n’importe quel vieux Rottweiler! Sam est un génie. Nous allons finir le fond une autre fois … Je suis tellement tellement content avec ça !!!! Sam est le meilleur de tous. Mon Ralph qu’il a fait pour moi est toujours mon tatouage préféré à part celui-ci! Merci beaucoup Sam! Je veux maintenant que TOUS mes onze animaux soient tatoués par toi !! Haha. J’adore tellement (sic) ”

Pendant ce temps, Jodie a précédemment révélé qu’elle voulait un tatouage “sur la manche” avec les visages de ses chiens.

Elle a dit: “Je n’ai aucune idée du nombre de tatouages ​​que j’ai maintenant. Vais-je en avoir plus? Oui! J’ai un portrait du visage de mon Rottweiler Ralph sur ma jambe et j’aimerais que tous les visages de mes chiens soient faits dans une manche de jambe. Une «manche de jambe» est-elle une chose? ”

Jodie insiste sur le fait qu’elle ne regrette aucun de ses tatouages ​​et ne comprend pas pourquoi les gens pensent qu’elle aura des doutes quand elle sera plus âgée.

Elle a ajouté: “Je sais que certaines personnes ne se font pas tatouer mais je les aime et je le ferai toujours. Les gens me demandent si je regrette de les avoir, mais je n’en regrette pas un seul. Je pense qu’ils sont beaux et créatifs et une expression de moi. Les gens demandent: “Et quand tu seras vieux?” Qu’en est-il? Quel âge de 80 ans est si attrayant de toute façon? Au moins, je serai une vieille femme intéressante. “

