Jodie Turner-Smith est à 10 jours de l’accouchement

Selon son mari Joshua Jackson, Jodie Turner-Smith est à environ “10 jours de congé” de l’accouchement.

La star de “ Queen & Slim ” attend son premier enfant, une petite fille, avec son mari Joshua Jackson, et l’acteur de 41 ans a révélé qu’ils n’auraient pas à attendre beaucoup plus longtemps jusqu’à l’arrivée de leur petit, comme elle s’y attend début Avril.

S’exprimant lors d’une apparition sur ‘Live with Kelly and Ryan’ mercredi (25.03.20), Joshua a déclaré: “Nous sommes dans la dernière ligne droite. Tout le monde nous dit que le premier bébé est en retard, donc nous sommes probablement dans 10 jours. .

“[Jodie is] physiquement bien et le bébé va bien donc les choses importantes sont toutes bonnes. Nous essayons juste de savoir comment gérer l’interaction avec les médecins et les hôpitaux en ce moment. ”

L’acteur “ Little Fires Everywhere ” est apparu dans la série via une liaison vidéo alors qu’il s’auto-isole actuellement à la maison au milieu de la pandémie de coronavirus, et a expliqué que lui et Jodie, 33 ans, se tenaient occupés en jouant à des jeux de société.

Il a ajouté: “Nous essayons juste de comprendre à chaque instant comment surmonter cela avec notre raison. Nous en sommes maintenant au stade du jeu de société. Nous avons fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de frénésie à regarder la semaine dernière, alors maintenant … nous avons traversé le Monopoly. Maintenant c’est en fait Jenga. Jenga est la chose! Jenga est génial. Il fait vraiment ressortir une certaine laideur chez les gens. ”

Pendant ce temps, Jodie a récemment jailli de sa romance avec Joshua, un ancien de Dawson’s Creek, alors qu’elle se sentait “prête” pour un bébé après avoir réalisé qu’elle avait trouvé “la bonne personne” pour qu’elle passe le reste de sa vie.

Répondant à un fan sur Twitter qui lui a demandé comment elle savait qu’elle était prête pour un enfant, l’actrice enceinte a écrit: “Je ne pense pas que tu sois jamais” prête “… mais il y avait certainement certaines cases que je voulais cocher avant de m’engager. le plus important pour moi: être w / sum1 je savais que ce serait un excellent partenaire de vie. la vie a de nombreuses variables, mais une fois que j’ai su que j’avais rencontré la bonne personne, je n’avais pas peur (sic) “

.