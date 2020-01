Jodie Turner-Smith n’élèvera pas d’enfants aux États-Unis

2020-01-28 22:30:05

Jodie Turner-Smith ne veut pas élever une famille aux États-Unis ou au Royaume-Uni parce qu’ils ont «déraillé».

Jodie Turner-Smith ne veut pas élever ses enfants aux États-Unis.

L’actrice de 33 ans attend son premier enfant avec son nouveau mari Joshua Jackson et a déjà décidé qu’elle quittera l’Amérique à l’avenir parce qu’elle ne veut pas que sa progéniture grandisse en faisant des exercices de tir à l’école. ”

S’adressant au journal The Times, elle a déclaré: “La dynamique raciale ici est lourde. La suprématie blanche est manifeste. C’est la raison pour laquelle je ne veux pas élever mes enfants ici. Je ne veux pas que mes enfants grandissent en tireur actif exercices à l’école. ”

Jodie – qui est née en Grande-Bretagne – et Joshua – qui est née à Vancouver, en Colombie-Britannique – envisagent maintenant de déménager au Canada pour élever leur famille.

Elle a ajouté: “L’Angleterre a déraillé.”

La beauté brune a déménagé aux États-Unis parce qu’elle voulait rencontrer d’autres Noirs, mais elle allait subir un “énorme choc culturel” parce qu’elle avait l’impression d’être “rejetée par la communauté noire” pour avoir parlé comme une “fille blanche”.

Elle a expliqué: “Ils étaient comme, ‘Tu parles comme une fille blanche.’ Les gens m’appelaient un Oreo. Tout ce que je voulais, c’était l’acceptation. ”

Jodie et Joshua, 41 ans, auraient fait le lien en 2018, mais la star de “ Queen & Slim ” a admis qu’elle avait reçu un contrecoup pour avoir été dans une relation interraciale.

Elle a rappelé: “Il y a eu cette vague de gens qui étaient fâchés que je sois peut-être mariée à un homme blanc.

“En Amérique, les rencontres interraciales ou le mariage ne sont pas quelque chose qui est aussi accepté. Certaines personnes y sont fortement opposées, dans les deux communautés. Je l’ai ressenti de la communauté noire. C’est tellement compliqué. Je ne veux pas lui donner trop d’énergie . ”

Le mariage du couple survient après que Joshua ait romancé Diane Kruger pendant 10 ans jusqu’en 2016, et a déclaré que le couple ne se marierait pas parce qu’il n’était pas religieux.

S’exprimant au cours de leur relation, Joshua a déclaré: “Je peux vous dire pourquoi nous ne sommes pas mariés: nous ne sommes pas religieux. Je ne me sens plus ou moins attaché à Diane pour ne pas s’être tenue devant un prêtre et avoir eu une fête géante.

“Nous sommes tous les deux des enfants du divorce, il est donc difficile pour moi de considérer le mariage à sa valeur nominale comme la chose qui montre que vous avez grandi et que vous vous êtes engagé envers une autre personne. Mais cela peut changer à un moment donné.”

