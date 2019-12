Joe Amabile et Kendall Long disent qu'un engagement pourrait se produire dans un "avenir proche"

Les fans de Bachelor in Paradise sont rapidement tombés amoureux de Kendall Long et Joe Amabile – alias Grocery Store Joe – lorsque le couple a débuté à l'été 2018. Malheureusement, le couple ne s'est pas fiancé à la fin de la série télé-réalité ABC. Mais comme le destin l'avait fait, le Long et Amabile se sont connectés après que les caméras ont cessé de rouler et la paire est toujours ensemble à ce jour. Et maintenant, il semble qu'Amabile et Long soient prêts à passer à l'étape suivante, car ils ont discuté de tout, de leurs fiançailles et de leur mariage à la façon dont ils veulent élever leurs enfants.

Joe Amabile et Kendall Long discutent de leurs futurs fiançailles et mariages

En avril 2019, Amabile et Long ont emménagé ensemble.

"Je viens de signer le bail de notre nouvel endroit à West Hollywood et je ne pourrais pas être plus excité de commencer à construire une vie lil avec cette mignonne", a écrit Long sur son Instagram.

Au début du mois de décembre, le couple Bachelor in Paradise a laissé entendre qu'il pensait maintenant à ses futurs fiançailles et mariages.

"Nous ne sommes pas encore engagés", a déclaré Amabile à People. "Mais je suis une personne sporadique. Je pourrais juste me réveiller un jour et dire: «D'accord, je suis prêt à le faire!» »

"C'est amusant de parler de notre avenir ensemble", a ajouté Long.

Et en parlant à Entertainment Tonight’s Roses and Rosé, Amabile et Long ont taquiné leurs plans de mariage.

Lorsque l'hôte Lauren Zima a demandé si Amabile et Long avaient discuté du type de mariage qu'ils voulaient, Long a répondu: «Oui, en fait, nous l'avons fait.»

Le petit ami de Long a ensuite tenté de fermer d'autres spoilers. "Ne le dis pas!" Dit Amabile. Quoi qu'il en soit, Long a révélé qu'ils avaient prévu quelque chose de spécial pour leurs noces.

"D'accord, je ne le dirai pas parce que nous avons une petite surprise que nous avons prévue pour notre mariage", a déclaré Long. "Nous ne sommes même pas encore engagés. Mais bien sûr, nous en avons parlé et fantasmé. "

Pendant ce temps, Amabile a partagé le Bachelor in Paradise alun n’a pas peur de se marier. Et finalement, il semble qu'un engagement pourrait être à l'horizon.

"Nous en avons parlé et je ne pense pas que nous en ayons peur", a déclaré Amabile. "Et je pense que je pourrais le voir se produire dans un avenir proche."

Joe Amabile et Kendall Long vont-ils filmer leur mariage pour «Bachelor in Paradise»?

Bien que le mariage d'Amabile et Long soit proche, il semble que les fans manqueront les noces. Toujours en train de parler avec Entertainment Tonight, Long et Amabile ont admis qu'ils n'avaient pas exactement discuté s'ils voulaient filmer leur mariage pour Bachelor in Paradise. Cependant, il semble plus probable que la cérémonie ne sera pas télévisée.

"Je ne sais pas vraiment", a déclaré Long. "Nous n'en parlons pas vraiment."

"Je veux dire, je ne voudrais pas le faire", a ajouté Amabile. «Personnellement, je ne voudrais pas me marier à la télévision. Cela ne serait tout simplement pas confortable. Certaines personnes le font. Je pense que c'est super."

Comment Joe Amabile et Kendall Long se sentent d'avoir des enfants

Joe Amabile et Kendall Long | Michael Kovac / . pour The Gentle Barn

Même si les fans de Bachelor in Paradise ne voient pas le mariage à la télévision, il est clair qu'Amabile et Long sont prêts à plonger dans leur vie ensemble. Dans l'interview avec Entertainment Tonight, le couple a également expliqué ce qu'il pensait d'avoir des enfants et comment ils souhaitaient les élever.

"C'est drôle parce que nous parlons de différentes façons d'élever des enfants et nous sommes très différents", a déclaré Long.

Joe a ensuite expliqué qu'il jouerait le rôle «plus disciplinaire». «Je crois en un peu de cet amour dur, plus de cet amour dur. Un peu comme, tout ce que vous faites n'est pas parfait parce que tout n'est pas parfait. Ce que je veux dire, c'est que vous devez défier un peu l'enfant. Je ne crois pas à gâcher vos enfants. "

Long a ensuite ri et ajouté: "Je serais la maman cool."

