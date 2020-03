Joe Diffie décède des “ complications du coronavirus ”

2020-03-30 07:30:06

La star de la musique country Joe Diffie est décédée à l’âge de 61 ans des “complications du coronavirus”, a confirmé sa famille.

Joe Diffie est décédé quelques jours seulement après avoir révélé qu’il avait contracté un coronavirus.

La star de la musique country, lauréate d’un Grammy, est décédée dimanche (29.03.20) à l’âge de 61 ans des “complications du coronavirus” – qui a tué près de 34 000 personnes dans le monde – a confirmé sa famille.

Un communiqué publié sur son compte Instagram disait: “La légende de la musique country gagnante de GRAMMY, Joe Diffie, est décédée aujourd’hui, dimanche 29 mars, des complications d’un coronavirus (COVID-19). Sa famille demande la confidentialité à ce moment.”

Sa femme Tara a ajouté la légende: “C’est avec un cœur triste que je dois poster ceci. Tara. (Sic)”

Vendredi (27.03.20), Joe s’est rendu sur Instagram pour révéler qu’il avait été testé positif au virus.

Il a écrit: “Je suis sous la garde de professionnels de la santé et je reçois actuellement un traitement après un test positif pour le coronavirus (COVID-19).

“Ma famille et moi demandons la confidentialité en ce moment.

“Nous voulons rappeler au public et à tous mes fans d’être vigilants, prudents et prudents pendant cette pandémie.”

Joe a eu de nombreux succès, dont «Prop Me Up Beside The Jukebox (If I Die)», «Honky Tonk Attitude» et «John Deere Green».

En 1999, il remporte un Grammy Award de la meilleure collaboration country avec des voix pour la chanson «Same Old Train», qu’il enregistre avec Marty Stuart et plusieurs autres.

Joe est devenu un nom connu des amateurs de musique country dans les années 1990, et plusieurs stars lui ont rendu hommage.

Carrie Underwood a posté: “Absolument aucun mot pour la perte de Joe Diffie. La musique et l’héritage qu’il laisse derrière lui sont légendaires. Prie pour sa famille et ses amis. (Sic)”

Le chanteur country Luke Bryan a écrit sur Twitter: “La musique country a perdu une légende aujourd’hui. Joe Diffie était l’un des grands. Il manque vraiment cet équipage en ce moment mais en espérant qu’un peu de musique nous aidera à guérir ce soir. #AmericanIdol (sic)”

L’auteur Stephen King a tweeté: “RIP Joe Diffie: Il y a quelque chose que les femmes aiment chez un camionneur. (Sic)”

