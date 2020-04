Joe Exotic a-t-il un coronavirus? Le passage Dillon remet les pendules à l’heure – encore une fois

Avec l’augmentation des cas de coronavirus (COVID-19), il n’est pas surprenant que les prisons soient un refuge pour les cas potentiels. Star of the Netflix docuseries, Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness, Joseph Maldonado-Passage (aka Joe Exotic), a été isolé après avoir été en contact avec des détenus qui auraient pu être infectés par le virus. Des rapports ont fait surface peu de temps après que Maldonado-Passage a attrapé COVID-19. Son quatrième mari, Dillon Passage, remet les pendules à l’heure.

Joseph Maldonado-Passage a été mis en isolement

Tiger King | Netflix

Tiger King a captivé la nation au cours de cette étrange période connue sous le nom de pandémie de coronavirus (COVID-19). Avec tant d’entre nous enfermés dans nos maisons, c’est celui du «Tiger King» lui-même – Joseph Maldonado-Passage – qui nous a fait passer.

Plus tôt cette semaine, des responsables de la prison du Federal Medical Center Forth Worth au Texas ont mis Maldonado-Passage en isolement pour une mise en quarantaine individuelle. Cela fait suite à des contacts potentiels avec ceux qui ont été testés positifs pour le virus dans la prison de Maldonado-Passage. Il était auparavant isolé à la prison du comté de Grady à Chickasha, Oklahoma.

[Dillon] Passage a précédemment déclaré à Andy Cohen sur Radio Andy que les deux parlent généralement «trois à cinq fois par jour». Il n’en a pas été ainsi après le passage de Maldonado-Passage en isolement. Il a ajouté qu’il n’avait pas encore parlé avec lui depuis.

Après l’entretien, des informations se sont répandues selon lesquelles Maldonado-Passage «aurait pu attraper le virus» et avait été transféré dans un centre médical.

Maldonado-Passage a-t-il un coronavirus?

Beaucoup se sont tournés vers Facebook pour se demander si Maldonado-Passage était, en fait, infecté par COVID-19, ou non. Passage a publié un message sur la page de son mari pour clarifier les choses après cette interview de Cohen.

“Joe N’A PAS le virus COVID-19, il est en quarantaine de 14 jours parce qu’il a été transféré d’un autre établissement”, a-t-il déclaré.

Un membre du personnel du comté de Grady a simplement déclaré au Post: «Il n’est plus ici dans cet établissement.»

“Joe Exotic” purge une peine de 22 ans mais aime toujours ses fans

Bien qu’il ait purgé une peine de 22 ans pour avoir falsifié des registres d’espèces sauvages, violé la loi sur les espèces en voie de disparition et inculpé par le gouvernement fédéral pour un plan de meurtre pour compte contre le fondateur et rival de longue date de Big Cat Rescue, Carole Baskin, Maldonado-Passage vit son meilleur poste de vie -La libération de Tiger King

“Joe Exotic” a intenté une action en justice pour 94 millions de dollars de dommages et intérêts auprès de plusieurs sources, dont l’ex-partenaire, Jeff Lowe. Il a demandé une grâce présidentielle, mais cela reste à voir.

Cela dit, [Dillon] Le passage comprenait l’adresse de la prison de Fort Worth, au Texas, de Maldonado-Passage avec des captures d’écran, «concernant l’envoi d’argent par courrier ou en ligne». On ne sait pas à quoi l’argent sera utilisé, à part les frais juridiques (pour lesquels il se représente lui-même).

Ajoutez simplement cela à la pile déjà épaisse de Tiger King apartés pour trier. Pour l’instant, Maldonado-Passage est exempt de COVID-19 et dans 22 ans, il sera physiquement libre… à moins que ce pardon ne soit accepté.

Tiger King: Murder, Mayhem et Madness est maintenant disponible sur Netflix.

Tiger King | Netflix n n n n

Tiger King a captivé la nation au cours de cette étrange période connue sous le nom de pandémie de coronavirus (COVID-19). Avec tant d’entre nous enfermés dans nos maisons, c’est celle du «Tiger King» lui-même Joseph2014 Maldonado-Passage u2014 qui nous a fait traverser. n n n n

Plus tôt cette semaine, des responsables de la prison du Federal Medical Center Forth Worth au Texas ont mis Maldonado-Passage en isolement pour une mise en quarantaine individuelle. Cela fait suite à des contacts potentiels avec ceux qui ont été testés positifs pour le virus dans la prison de Maldonado-Passage. Il était auparavant isolé à la prison du comté de Grady à Chickasha, Oklahoma. N n n n

[Dillon] Passage a précédemment déclaré à Andy Cohen sur u00a0Radio Andy que les deux parlent généralement “trois à cinq fois par jour”. Il n’en a pas été ainsi après le passage de Maldonado-Passage en isolement. Il a ajouté qu’il n’avait pas encore parlé avec lui depuis. n n n n

Après l’entretien, des informations se sont répandues selon lesquelles Maldonado-Passage «aurait pu attraper le virus» et avait été transféré dans un centre médical. n n n n

Maldonado-Passage a-t-il un coronavirus? N n n n n Voir cet article sur Instagram

Vous ne savez jamais qui vous pouvez rencontrer lorsque vous visitez le parc #gwzoo #shaq

Un message partagé par le parc zoologique Garold Wayne (@gwzoo) le 21 novembre 2014 à 8h26 PST n n n n n

Beaucoup se sont tournés vers Facebook pour se demander si Maldonado-Passage était, en fait, infecté par COVID-19, ou non. Passage a publié un message sur la page de son mari pour éclaircir les choses après cet entretien avec Cohen. N n n n

“Joe N’A PAS le virus COVID-19, il est en quarantaine de 14 jours parce qu’il a été transféré d’un autre établissement”, a-t-il déclaré. N n n n

Un membre du personnel du comté de Grady a simplement déclaré au Post: «Il n’est plus ici dans cet établissement. U201d n n n n

“Joe Exotic” purge une peine de 22 ans mais aime toujours ses fans n n n n n

Joe N’A PAS le virus COVID-19, il u2019s dans une quarantaine de 14 jours parce qu’il a été transféré d’un autre … Publié par Joseph A Maldonado-Passage le jeudi 2 avril 2020 n n n n n

Bien qu’il ait purgé une peine de 22 ans pour avoir falsifié des registres d’espèces sauvages, enfreint la loi sur les espèces en voie de disparition et accusé par le gouvernement fédéral d’un plan de meurtre pour compte contre le fondateur et rival de longue date de Big Cat Rescue, Carole Baskin, Maldonado-Passage vit son meilleur poste de vie -La libération de Tiger King n n n n

“Joe Exotic” a intenté une action en justice pour 94 millions de dollars de dommages et intérêts auprès de plusieurs sources, dont l’ex-partenaire, Jeff Lowe. Il a demandé une grâce présidentielle, mais cela reste à voir. N n n n

Cela dit, [Dillon] Le passage comprenait l’adresse de la prison de Fort Worth, au Texas, de Maldonado-Passage avec des captures d’écran, «concernant l’envoi d’argent par courrier ou en ligne». On ne sait pas à quoi l’argent sera utilisé, à part les frais juridiques (pour lesquels il se représente). N n n n

Ajoutez simplement cela à la pile déjà épaisse de Tiger King apartés pour trier. Pour l’instant, Maldonado-Passage est exempt de COVID-19 et dans 22 ans, il sera physiquement libre… à moins que ce pardon ne soit accepté. N n n n

Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness est maintenant disponible sur Netflix. N “,” ptime “:” 2020-04-03T09: 20: 43 “,” author “: {” name “:” Candace Ganger “,” slug “:” candace-ganger “,” url “:” https: / / www.cheatsheet.com / author / candace-ganger / “}}};