Joe Exotic de Tiger King s’exprime dans une interview sauvage de la prison

Joe Exotic, le nouveau chouchou de la culture pop, a livré un cadeau sous la forme d’une interview de prison, alors que les fans se sont emparés de ce que la flamboyante star de “Tiger King“doit dire.

Au cours du court clip publié via Twitter vendredi par Netflix, le gardien de zoo de 57 ans donne un aperçu de sa relation avec son quatrième (ou cinquième, selon certains médias, notamment Santé des femmes) mari, sa querelle avec Carole Baskin, et voir le spectacle exploser derrière les barreaux.

“Quand je sortirai d’ici, vais-je être aussi fou qu’avant? Cela ne changera jamais”, a commencé Joe en riant.

Joe Exotic a été interviewé depuis la prison le 22 mars.

Pour ceux qui n’ont pas été témoins de la gloire de “Tiger King”, la série tourne autour des manigances de Exotic – le vrai nom Joseph Maldonado-Passage – qui gère un parc animalier exotique et est assiégé dans une saga amère avec Baskin, collègue grand amateur de chat et propriétaire de son propre sanctuaire. Les drogues, les armes à feu et la polygamie sévissent jusqu’à ce qu’Exotic soit condamné à une peine de 22 ans de prison pour son implication dans un complot de meurtre à bail pour se débarrasser de “ Hey, all you cool cats and kittens ” Baskin.

Et les fans ont tout mangé, catapultant Exotic à la célébrité virale.

“Vous savez que ce serait bien si je pouvais réellement me voir être célèbre là-bas, mais je vois ces mêmes quatre murs depuis un an et demi maintenant”, a-t-il expliqué au téléphone, tout en étant filmé derrière la paroi de verre de la prison.

Mais la renommée a cependant un prix, car Exotic a déclaré qu’il se sentait coupable de la façon dont il traitait certains de ses animaux.

“Allez vous asseoir dans une cage avec vos animaux pendant une semaine”, a-t-il dit. “Je veux dire, quand j’ai quitté le zoo et j’ai envoyé mes chimpanzés au sanctuaire en Floride et imaginé ce que mes chimpanzés ont traversé pendant 18 ans, je – j’ai honte de moi-même.”

Bien qu’il n’ait été marié à Dillon Passage que pendant huit mois avant de se lancer dans une nouvelle vie derrière les barreaux, Exotic a remercié Passage de l’avoir soutenu pendant cette période difficile.

Quant à Passage, il a récemment Raconté Andy Cohen, “” J’adore Joe. Il était là pour moi dans mes moments les plus sombres et je ne vais pas simplement m’abandonner et l’abandonner quand il aura le plus besoin de moi.

Exotic met fin à l’entretien, qui a eu lieu le 22 mars, en expliquant ses plans pour le proche avenir.

“J’en ai fini avec la saga Carole Baskin”, a-t-il déclaré. “Il est maintenant temps de renverser la vapeur et Joe sort de prison un homme libre et exonéré de toutes ces accusations.”

Découvrez l’interview sauvage ci-dessus!

