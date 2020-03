Joe Exotic dépose un procès de 94 millions de dollars et demande un pardon présidentiel

L’étrange nouvelle dépendance de Netflix, Tiger King: Murder, Mayhem et Madness, est un doozy. Il raconte l’histoire vraie du gardien de zoo, Joseph Maldonado-Passage, également connu sous le nom de Joe Exotic, et de son complot de meurtre pour compte d’autrui contre l’ennemi juré, Carole Baskin. Maintenant, l’éleveur routier poursuit le Département américain de l’intérieur et le Federal Wildlife Service des États-Unis pour 94 millions de dollars et demande une grâce présidentielle. Voici le scoop.

Joe Exotic purge actuellement une peine de 22 ans de prison dans une prison fédérale

Joe Exotic – Tiger King | Netflix

Gardien de l’Oklahoma, Joe Exotic, complot de meurtre pour compte d’autrui contre la militante des animaux, Carole Baskin. Sa condamnation comprend 17 violations de la faune et le meurtre de cinq tigres dans son zoo exotique.

Joe Exotic purge actuellement une peine de 22 ans derrière les barreaux de la prison du comté de Grady en Oklahoma. Joe Exotic aurait engagé un tueur à gages pour 3 000 $ pour assassiner Baskin. Le coup n’a pas réussi.

Le sujet du documentaire a déclaré que les tigres avaient été euthanasiés sans cruauté après «14 ans de marche douloureuse sur des pattes dégriffées au point d’être paralysés».

Maintenant, dans une tournure sauvage, Joe Exotic a déposé un nouveau procès depuis sa cellule de prison.

Pourquoi Joe Exotic poursuit-il le US Federal Wildlife Service?

Après la série bizarre d’événements, cela ne devrait pas être un choc que Joe Exotic se représente lui-même dans une poursuite de 94 millions de dollars contre le Federal Wildlife Service des États-Unis et l’ancien partenaire commercial, Jeffrey Lowe, pour avoir déposé de fausses déclarations auprès d’agents fédéraux.

“Il était la principale personne dans ce plan de piégeage à prendre mon zoo gratuitement”, a allégué Joe Exotic. “J’ai changé mon médicament avec des drogues illégales, j’ai volé mes animaux pour des raisons frauduleuses.”

La poursuite comprend «73 840 000 $ pour la perte de biens personnels; 18 ans de recherche; et le soin de 200 tigres et races croisées génériques pendant 365 jours par an, à un taux d’embarquement de 60 $ / jour par animal », selon People.

Les 15 millions de dollars supplémentaires sont “pour fausse arrestation, faux emprisonnement, mise en application sélective et mort de sa mère, Shirley”, a rapporté le journal.

Les allégations suggèrent que Joe Exotic a été injustement ciblé

Exotic Joe a allégué que le gouvernement avait mis un «animal générique» sur la liste des espèces menacées – un tigre – pour porter plainte contre lui. Exotic Joe a affirmé que les accusations avaient favorisé leur «programme de défense des droits des animaux».

D’autres parties du procès comprennent les affirmations de Joe Exotic selon lesquelles «un agent de la faune a sciemment accepté des déclarations qu’il savait fausses, permettant à ses témoins de mentir sous serment. Tromper un grand jury et ne pas chercher la vérité pour faire avancer un programme de défense des droits des animaux. Fausse arrestation, piégeage, faux emprisonnement, tout cela a contribué à la mort de ma mère. »

Le gardien de zoo pense qu’il a été ciblé pour être «un homme ouvertement gay avec la plus grande collection de tigres génériques et de croisements».

Lowe et sa femme, Lauren Lowe, ne sont pas inquiets. Ils prendront soin des animaux laissés dans le zoo.

«Ils sont notre famille. Je ne l’échangerais pas pour le monde. Vous abandonnez beaucoup pour prendre soin de ces animaux et nous allons continuer à le faire… », a-t-elle déclaré.

«Nous voulons nous assurer qu’ils vivent bien. Joe a abandonné tous ces chats. Nous dépensons d’innombrables dollars juste pour essayer de ramener ces gars à la santé et pour nous assurer qu’ils obtiennent la meilleure nourriture possible et des soins de santé aussi. »

Le chanteur country-western a demandé une grâce présidentielle

Dans une tournure supplémentaire, Joe Exotic a demandé au président Trump de pardonner sa condamnation contre Baskin. Il a publié des détails via sa page Facebook.

“Ce procès a été déposé au nom de la justice, l’administration Trump doit être informée de la portée excessive, du parjure, de l’abus de pouvoir et du non-respect du serment de leur position qui est vérité et justice pour tous”, a-t-il déclaré dans la poste.

«J’ai été illégalement accusé de ces crimes et l’administration Trump, le département de l’intérieur des États-Unis ainsi que le service fédéral de la faune doivent être tenus responsables de ce qu’ils m’ont fait, mes parents et ma famille, ainsi que mes animaux,» il a continué.

On ne sait pas si Joe Exotic recevra le pardon ou de l’argent. Tiger King: Murder, Mayhem et Madness est la série documentaire en sept parties dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. Il est disponible pour diffuser via Netflix maintenant.