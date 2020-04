Joe Exotic est sur le drame de Carole Baskin

Au cours des dernières semaines, il y a eu deux mots à la mode que vous ne pouvez pas passer une journée sans entendre: coronavirus (COVID-19) et Tiger King. Les nouvelles docuseries de Netflix, Tiger King: Murder, Mayhem et Madness sont devenues un tel succès que les gens du monde entier en parlent. L’un des principaux scénarios de la série est l’énorme querelle entre Joseph Maldonado-Passage, plus communément appelé Joe Exotic, et Carole Baskin. La querelle a finalement conduit Exotic à aller en prison pour tentative de meurtre. Bien que le reste du monde se lance dans tous les drames entre Exotic et Baskin, Exotic lui-même est au-dessus.

Joe Exotic | Netflix

Pourquoi Joe Exotic et Carole Baskin se disputaient-ils?

Exotic et Baskin étaient tous deux des acteurs clés dans le monde des grands félins. Exotic dirigeait le G.W. Exotic Animal Memorial Park et Baskin ont fondé Big Cat Rescue. Baskin a commencé à venir après Exotic parce qu’elle sentait qu’il maltraitait ses animaux. Bouleversée par ses attaques, Exotic a également commencé à s’attaquer à Baskin et à affirmer qu’elle avait tué son deuxième mari, Don Lewis. En 2019, Exotic a été reconnu coupable d’avoir payé 3000 dollars à un tueur à gages pour tuer Baskin.

Que pense Carole Baskin de Joe Exotic?

Baskin était évidemment une très grande partie de la vie d’Exotic pendant des années. Mais apparemment, pour Baskin, Exotic n’était qu’un des nombreux hommes qu’elle essayait d’arrêter.

“Je pense que pour Joe, [the feud] était probablement très personnel parce que les gens ont dit qu’il n’y avait pas un jour dans sa vie qu’il ne piquait pas et ne délirait pas, ne continuait pas et ne criait pas mon nom », a-t-elle déclaré à Vanity Fair. “Mais pour moi, il n’était qu’un parmi la douzaine de ces méchants que j’exposais en ligne.”

Joe Exotic se soucie-t-il toujours de Carole Baskin?

Exotic a eu beaucoup de temps en prison pour réfléchir à ce qu’il a fait et à toutes ses erreurs. Et maintenant, il essaie de mettre le passé derrière lui.

“J’en ai fini avec la saga Carole Baskin”, a-t-il déclaré à Netflix dans une interview de prison. “Il est maintenant temps de renverser la vapeur et Joe sort de prison un homme libre et exonéré de toutes ces accusations.”

Exotic a récemment intenté une action en justice pour réclamer 94 millions de dollars de dommages et intérêts et demander une grâce présidentielle pour sortir de prison.

“Vous savez, ce serait bien si je pouvais réellement me voir devenir célèbre là-bas, mais j’ai vu ces mêmes quatre murs pendant un an et demi maintenant”, a-t-il déclaré.

“Quand je sortirai d’ici, vais-je être aussi fou qu’avant?” il a continué. “Cela ne changera jamais.”

Comment Joe Exotic a-t-il géré la célébrité?

Exotic a toujours voulu être célèbre. Avant d’aller en prison, il était un chanteur country et faisait sa propre émission de téléréalité. Alors maintenant, il ne pouvait pas être plus heureux de sa renommée.

“Vous pouvez à peine lui parler sans qu’il mentionne la quantité de presse qu’il reçoit”, a récemment déclaré Rebecca Chaiklin, co-écrivain de Tiger King, au LA Times. «Il dit que les gens demandent à voir son prince Albert et que les filles lui envoient des photos de bikini sexy même s’il est gay. Il est sur la lune. Ayant gardé un contact assez étroit avec lui pendant qu’il était dans une horrible prison de comté, cela lui a remonté le moral. “