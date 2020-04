Joe Exotic: J’en ai fini avec la saga Carole Baskin

2020-04-06 17:30:06

Joe Exotic, star de “Tiger King: Murder, Mayhem and Madness”, a insisté sur le fait qu’il “en avait fini avec la saga Carole Baskin”.

La star de 57 ans du documentaire “ Tiger King: Murder, Mayhem and Madness ” – qui purge actuellement 22 ans de prison pour un complot de meurtre pour compte d’autrui et plusieurs accusations fédérales de maltraitance envers les animaux, y compris des violations de la voie de disparition Species Act – a insisté sur le fait qu’il n’a aucun intérêt à relancer sa querelle avec le militant des droits des animaux et veut juste récupérer sa vie.

S’exprimant en prison, il a déclaré: “J’en ai fini avec la saga Carole Baskin. Il est maintenant temps de renverser la vapeur et Joe sort de prison un homme libre et exonéré de toutes ces accusations.”

Le gardien de zoo – dont le vrai nom est Joseph Maldonado-Passage – a atteint une renommée mondiale grâce à son rôle principal dans la série Netflix très discutée.

Cependant, Joe ne pense pas que la célébrité changera radicalement son personnage.

Il a dit à Netflix: “Quand je sortirai d’ici, vais-je être aussi fou qu’avant? Cela ne changera jamais …”

Joe a également admis ne pas être conscient de la façon dont il était perçu par le monde extérieur, affirmant qu’il souhaitait connaître la véritable étendue de sa nouvelle renommée.

Il a déclaré à Netflix: “Vous savez, ce serait bien si je pouvais vraiment me voir être célèbre là-bas – mais je vois ces mêmes quatre murs depuis un an et demi maintenant.”

Le gardien de tigre controversé – qui prétendait autrefois être l’éleveur de tigres le plus prolifique des États-Unis – a également exprimé ses regrets pour ses propres mauvais traitements envers les animaux.

Joe a admis se sentir “honteux” de sa conduite passée.

Il a dit: “Va t’asseoir dans une cage avec tes animaux pendant une semaine … Je veux dire quand j’ai quitté le zoo et j’ai envoyé mes chimpanzés au sanctuaire en Floride et imaginé ce que mes chimpanzés ont traversé pendant 18 ans … Je ‘ j’ai honte de moi-même. “

