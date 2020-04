Joe Exotic placé en isolement

2020-04-02 11:30:06

Joe Exotic a été placé en “isolement COVID-19” en prison, a révélé son mari Dillon Passage.

La star de “Tiger King” – qui purge une peine de 22 ans de prison pour avoir payé à un tueur à gages 3 000 $ pour tuer son ennemi Carole Baskin – parle généralement à son mari Dillon Passage “trois à cinq fois” par jour mais après avoir récemment quitté la prison là où des cas confirmés de coronavirus ont été signalés dans un nouvel établissement, ils n’ont eu aucun contact.

S’adressant à Andy Cohen sur son émission SiriusXM ‘Radio Andy’, Dillon a déclaré: “Nous parlons comme trois à cinq fois par jour, mais depuis qu’il a été transféré dans cette nouvelle installation, ils le mettent en isolement COVID-19 en raison de la prison précédente où il se trouvait, il y avait des cas.

“Je ne lui ai pas encore parlé depuis qu’il a déménagé.”

Lorsqu’on lui a demandé si Joe – dont le vrai nom est Joseph Madonado-Passage – était “dans sa propre quarantaine COVID-19”, Dillon a précisé: “D’après ce que je sais, oui.”

Joe et Dillon se sont mariés en décembre 2017 après avoir fréquenté “un peu plus de deux semaines”.

Et Dillon, qui n’avait que 22 ans quand ils se sont mariés, a admis être aux côtés des tigres faisait partie de l’appel de Joe, maintenant âgé de 57 ans.

Il a dit: “Je veux dire, j’étais dans un très mauvais endroit quand j’ai rencontré Joe.

“Je traversais beaucoup de choses, j’étais accro.

“Être autour des animaux m’a donné un but. C’était comme si je faisais quelque chose de ma vie. Cela m’a sorti de ma dépression. C’était comme ma propre petite cure de désintoxication.

“Joe ne m’a jamais encouragé à prendre de la drogue. Je veux dire, j’ai fumé beaucoup d’herbe. Mais c’est littéralement ça.”

Et bien que son mari soit derrière les barreaux, Dillon a juré de le soutenir.

Il a dit: “J’adore Joe, il a été là pour moi à travers mes moments les plus sombres et je ne vais pas simplement m’abandonner et l’abandonner quand il a le plus besoin de moi …

«Je suis très fidèle à Joe. Il ne veut pas que je sois seul, tu sais. Mais il ne veut pas non plus que je continue, si cela a du sens. Il ne veut pas que je parte, c’est son truc . Mais je lui ai assuré que non. ”

