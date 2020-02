Joe Giudice de RHONJ souhaite à Teresa une bonne Saint Valentin après avoir triché

Ressemble à Joe Giudice n’a que de bons sentiments envers Teresa Giudice, malgré les allégations de tricherie qu’elle a faites contre lui plus tôt cette semaine.

L’ancien “Real Housewives of New Jersey” son mari – qui vit actuellement en Italie en attendant le sort de son cas d’expulsion en cours – est allé vendredi sur Instagram pour souhaiter à la mère de ses quatre filles une bonne Saint Valentin.

“Merci d’avoir si bien pourvu à cette famille”, a-t-il écrit sur une image de Tre. “Je pense que nous formons une grande équipe, je vous apprécie vraiment – Happy [Heart] Journée.”

Trois heures plus tard, Teresa s’est également rendue sur Instagram pour célébrer les vacances Hallmark, mais au lieu de souhaiter bonne chance à Joe, elle a partagé une photo d’elle avec ses filles – Gia, Gabriella, Milania et Audriana – et a écrit: “Ils ont mon coeur aujourd’hui et tous les jours! J’espère que tout le monde appréciera la journée! 😘 # happyvalentinesday2020. “

Le doux sentiment de Joe fait suite à une déclaration choquante faite par son ex-femme sur “RHONJ” de mercredi et la suite de Bravo “Après le spectacle.”

Jamais du genre à répondre à des années de spéculations selon lesquelles son mari la quitterait, Teresa s’est finalement ouverte à ses co-stars, affirmant qu’elle avait trouvé “un téléphone portable séparé” que Joe avait utilisé pour communiquer avec la sœur de son ex-petite amie lorsque Gia avait 3 ans. Pour aggraver les choses, Tre a affirmé que la femme “m’entraînait à l’époque”.

“Je n’ai jamais eu de preuve. J’ai demandé!” elle a expliqué. “Je l’ai confrontée. J’ai confronté la fille, et elle l’a nié, bien sûr. Donc je n’ai jamais eu de preuve, c’est pourquoi je m’en suis remis. Mais maintenant, à cause de tout ce qui s’est passé, je le joue dans ma tête. Comme, ceci, ceci, ceci, ceci. “

L’excuse que Teresa a dit avoir obtenue de Joe était qu’il «aidait» simplement la femme après son divorce en «essayant de vendre sa maison». Teresa a dit qu’elle y croyait extérieurement et a enfermé tout mal ou tristesse qu’elle ressentait pour garder la paix et sa famille intactes.

Belle-sœur et co-vedette de Teresa, Melissa Gorga, a été plus choquée d’entendre Teresa “l’admettre enfin” que d’entendre la prétendue infidélité.

“Je ne pense pas que ce soit une nouvelle à l’oreille de qui que ce soit que Joe trompe Teresa”, a-t-elle déclaré dans un spectacle confessionnel, avant que Bravo ne montre deux clips au fil des ans: le premier était le moment où Joe désignait Teresa comme sa “femme salope” “et un” c – t “alors qu’il passait un appel téléphonique mystérieux à Napa Valley en 2013; le second était en 2015, quand l’alun “RHONJ” Jacqueline Laurita a dit Tre lors d’une réunion, “Chérie, tu as rencontré ton mari quand il avait quelqu’un sur le bureau dans son bureau! Tu me l’as dit!”

Joe a toujours nié avoir trompé sa femme, même s’il dit à Andy Cohen en octobre, il n’était pas si sûr qu’elle lui avait été fidèle.

“Les vraies femmes au foyer du New Jersey” est diffusé le mercredi à 20 heures. sur Bravo.

