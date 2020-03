Joe Giudice qualifie le coronavirus de «stupide» alors qu’il s’occupe du verrouillage en Italie

Joe Giudice dit que la peur des coronavirus en Italie est “ridicule” et soufflé hors de proportion.

Le “Véritables femmes au foyer du New Jersey“Le vétérinaire vit actuellement dans le pays européen alors qu’il attend une décision dans son cas d’expulsion après n’avoir jamais demandé la nationalité américaine après avoir purgé 41 mois dans une prison fédérale américaine pour fraude postale, bancaire et de mise en faillite.

Mardi, le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a annoncé un verrouillage à l’échelle nationale dans un effort spectaculaire pour contenir le coronavirus, car il y a maintenant 463 décès signalés et 9,172 cas à ce jour, le plus grand nombre de pays européens, selon CNN.

Et Joe a fait connaître ses sentiments à propos de la crise, en se rendant sur Instagram pour partager des statistiques qu’il jugeait pertinentes.

“Chaque jour, plus de gens meurent du Viagra (crises cardiaques et surdose de drogue) que ce virus Corona”, a expliqué le mari de 47 ans de Teresa Giudice a commencé. “Les gens ici sont frénétiques parce que le gouvernement est ridicule avec 🔒down !!!! Désolé Verrouillez pas pour moi Plus jamais !!!!! Restez en sécurité 🌎 mangez sainement, faites de l’exercice, et ne secouez pas et 🧼 👏! #Coronavirus #staysafeoutthere #lockdownnotcool #awarenessiskey #washhands “

Selon Psychology Today, cependant, les décès liés à l’utilisation du Viagra au cours de la décennie de 1998 à 2007 ont vu “1 824 décès principalement dus à des crises cardiaques” aux États-Unis.

Mais Joe n’en avait pas encore fini avec sa vision critique de la façon dont la peur affecte la vie italienne quotidienne, alors qu’il partageait plus de pensées dans le clip vidéo ci-joint.

“Je n’arrive pas à croire qu’il n’y ait littéralement personne dans ces rues”, a-t-il dit alors qu’il posait son appareil photo de téléphone portable sur une route vide.

Le verrouillage comprend une interdiction de voyager des Italiens, la fermeture des écoles, l’annulation d’événements publics tels que les matchs de football et les funérailles et la fermeture des restaurants à 18 heures.

“Regardez cette – ville fantôme – littéralement personne à cause de ce stupide coronavirus”, a poursuivi Joe. “C’est comme ridicule. Les gens ont tellement peur – c’est incroyable.”

Joe a ensuite donné sa suggestion sur la façon de répondre correctement à la propagation mondiale du virus qui a tué 4 000 et infecté 110 000, selon les derniers chiffres de The Washington Post.

“Cultivez un ensemble de cojones”, a-t-il expliqué. “Jésus – ridicule. Je suppose que je serai le seul à me promener aujourd’hui”, a-t-il ajouté, donnant peu d’informations sur sa situation professionnelle actuelle.

Pendant ce temps, Teresa, 47 ans, et leurs quatre filles Gia, 19 ans, Gabriella, 16 ans, Milania, 15 ans et Audriana, 11 ans, résident au New Jersey, alors que Joe attend la décision finale sur son cas d’expulsion. Lundi, le New Jersey a déclaré l’état d’urgence avec 11 cas signalés de coronavirus.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

Instagram

Les étoiles prennent des précautions pour le coronavirus à partir de 30 000 pieds