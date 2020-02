Joe Giudice savait que le mariage était terminé lorsque Teresa a dit de ne pas dormir avec lui

Joe Giudice a révélé son “moment AHA” quand il a connu son mariage de 20 ans avec Teresa Giudice touchait à sa fin.

L’homme de 47 ans s’est rendu sur Instagram tôt samedi matin pour partager un doux montage vidéo de sa famille, précédé d’un clip du finale de la saison à venir de “Véritables femmes au foyer du New Jersey“où Teresa ne lui permettra pas de passer la nuit dans son lit après avoir été séparée pendant près de quatre ans.

“C’était le moment, je savais au plus profond de mon cœur qu’elle était difficile avec moi pour une raison. Ma femme n’a jamais dit non à coucher avec moi. J’ai dû m’éloigner”, a-t-il écrit.

“Je n’ai pas de ressentiment contre elle (ses émotions sont justifiées). C’était par surprise aurait dû être privé”, a-t-il ajouté.

Joe a commencé son article en expliquant comment être à ce moment-là était émotionnellement dévastateur, y compris une référence au temps qu’il a passé en prison à purger une peine de 41 mois pour courrier, fil et fraude bancaire.

“C’était mon moment de perspicacité. Je me suis senti rejeté. C’est la première fois pendant le tournage d’une scène, j’avais une anxiété et un chagrin sévères. J’étais 🔒 debout pendant quatre ans, n’importe quel humain aurait un impact psychologique sur la vie en prison.”

Au cours de l’aperçu de la finale de la saison, Teresa, 47 ans, a rendu visite à Joe en Italie avec leurs filles Gia, 19 ans, Gabriella, 16 ans, Milania, 15 ans et Audriana, 11 ans. Joe vit dans son pays d’origine en attendant une décision finale sur son appel pour expulsion.

Alors que la famille commençait à s’endormir pour la nuit, Joe a expliqué à Teresa qu’il ne voulait pas dormir dans la chambre de leurs filles parce que «les lits sont petits». Teresa a répondu en disant: “Eh bien, je veux dire, vous attendiez-vous à coucher avec moi?”

“Je veux dire, nous avons 20 ans de mariage”, a-t-il répondu.

“Nous n’avons pas été ensemble depuis près de quatre ans, donc c’est un peu bizarre, non?” Expliqua Teresa. “Je ne sais pas, je veux dire, ça fait longtemps, tu sais? Tu dois, comme, ralentir.”

Alors que Joe enfilait son manteau pour partir, il a dit: “Écoutez, à la fin de ce voyage, les choses pourraient changer. Qui diable sait?”

Il semble que les choses n’aient pas changé lorsque la paire a annoncé sa séparation en décembre 2019.

Cependant, Joe semble plein d’espoir pour un avenir sain avec Teresa en répondant aux commentaires sur sa publication Instagram.

Il était d’accord avec un fan qui a écrit: “Vous et elle serez les meilleurs amis pour toujours. Peu de couples divorcés peuvent dire ça.”

Lorsqu’un autre a posté: “La fin de nombreux mariages n’est pas enregistrée. J’espère que Teresa et vous êtes sur la même longueur d’onde en ce qui concerne la coparentalité et que vous maintenez un respect mutuel pour le bien de vos filles”, a répondu Joe. , “nous sommes de bons parents et très solidaires les uns envers les autres.”

Mais il s’est également levé pour lui-même quand un adepte a accumulé des accusations en écrivant: «Vous lui avez aussi fait beaucoup de choses blessantes. tellement plus. Pas étonnant que ces filles, surtout en Malaisie, lui parlent comme elles le font. “

“Je n’ai jamais trompé ma femme. Je deviens nerveux à la télé stupide, oui tricheur non”, a expliqué Joe.

La finale de la saison 10 de “The Real Housewives of New Jersey” sera diffusée le mercredi 26 février à 20 h. sur Bravo.

