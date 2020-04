Joe Jonas et Sophie Turner donnent 100 repas aux travailleurs de la santé

2020-04-21 02:30:06

Joe Jonas et Sophie Turner ont envoyé 100 repas à des professionnels de la santé à Los Angeles au milieu de la pandémie de coronavirus.

La chanteuse des Jonas Brothers et la star de Game of Thrones – qui attend le premier enfant du couple – ont tendu la main à ceux qui travaillent directement pour sauver des vies dans le contexte de la crise sanitaire mondiale, en faisant don de 100 plats chauds.

Joe et Sophie ont envoyé les repas au East Los Angeles Doctors Hospital dans le cadre de la campagne Fueling the Fearless, qui vise à embaucher des restaurants locaux qui ont du mal à joindre les deux bouts en raison de la crise.

La nouvelle a été confirmée par Fueling the Fearless sur leur compte Instagram, où ils ont remercié le couple pour leurs contributions, ainsi que le manager des Jonas Brothers Phil McIntyre et son épouse Shonda McIntyre.

Ils ont écrit: “UN GRAND MERCI à @joejonas @sophiet @philymack @shondamcintyre pour avoir donné 100 repas à l ‘hôpital East LA Doctors.

“Cet hôpital est au cœur du centre-ville de LA et dessert une communauté très défavorisée avec des ressources et un soutien limités. Le personnel travaille sans relâche pour prendre soin de la communauté et de ceux qui sont souvent oubliés. Grâce à ce type de parrainages entièrement rémunérés, @alikisgreektaverna et ses donateurs apportent une moment de soulagement pour un personnel très reconnaissant. Un repas chaud leur fait savoir que nous sommes tous dans le même bateau.

“Encore une fois, merci @joejonas @sophiet @philymack @shondamcintyre d’avoir pris soin des infirmières et des médecins de Los Angeles. #Eastla #healthcareheroes (sic)”

L’acte aimable vient après que d’autres stars ont également fait un don à la cause, car Miley Cyrus et son petit ami Cody Simpson ont récemment partagé des tacos avec un hôpital local.

Plusieurs célébrités ont fait des dons en argent à des œuvres de bienfaisance dans le but de fournir des secours et de financer la recherche sur la guérison, tandis que certaines ont choisi d’aider directement à la fabrication de fournitures vitales telles que Kylie Jenner et sa marque de soins de la peau Kylie Skin, qui a récemment confirmé qu’elle commencerait à fabriquer et à distribuer désinfectants pour les mains aux employés des hôpitaux de la Californie.

