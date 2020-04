Joe Jonas révèle l’ultimatum Harry Potter de Sophie Turner avant de sortir avec lui

2020-04-29 07:30:07

Joe Jonas a révélé que Sophie Turner lui avait donné un ultimatum «Harry Potter» avant qu’ils ne commencent à sortir ensemble.

La chanteuse de 30 ans a révélé à quel point la star de “ Game of Thrones ” est un si grand fan des films de sorciers – qui ont été adaptés pour le grand écran de J.K. La saga du livre de Rowling – et elle voulait que son homme ait expérimenté la franchise.

Apparaissant dans «The Late Late Show with James Corden», il a révélé: «Sophie, elle a dit:« Écoutez, si nous allons nous marier »et c’était en fait:« Si vous voulez sortir avec moi, vous avez pour regarder les Harry ‘Potters’ ‘.

“Parce que chaque Noël, pour ceux d’entre vous qui regardent qui ne savent pas, chaque Noël au Royaume-Uni, ils se contentent de diffuser et de jouer à” Harry Potter “, tous.”

Le hitmaker “Sucker” a admis qu’il était “tombé amoureux” de la série de films, et en retour, il a insisté pour que sa femme lui rende la pareille en rattrapant “Lord of the Rings” pendant le verrouillage.

Et pour compléter leur visionnage, Joe a expliqué comment le couple marié – qui avait noué le nœud l’année dernière et qui attendait en février leur premier enfant ensemble – avait travaillé sur “beaucoup” d’ensembles de jouets Lego.

Il a ajouté: “Nous avons fait trois Legos du Seigneur des Anneaux, nous avons fait Poudlard, le château, qui est comme 7 000 pièces, la Batmobile et ‘Stranger Things’. Nous manquons donc d’options à ce stade . ”

Ses commentaires interviennent après qu’il a été révélé que Joe et Sophie, 24 ans, avaient envoyé 100 repas aux travailleurs de la santé à Los Angeles au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le couple a envoyé les repas à l’hôpital East Los Angeles Doctors dans le cadre de la campagne Fueling the Fearless, qui vise à embaucher des restaurants locaux qui ont du mal à joindre les deux bouts en raison de la crise.

La nouvelle a été confirmée par Fueling the Fearless sur leur compte Instagram, où ils ont remercié le couple pour leurs contributions, ainsi que le manager des Jonas Brothers, Phil McIntyre et son épouse Shonda McIntyre.

Ils ont écrit: “UN GRAND MERCI à @joejonas @sophiet @philymack @shondamcintyre pour avoir donné 100 repas à l ‘hôpital East LA Doctors.

«Cet hôpital est au cœur du centre-ville de Los Angeles et dessert une communauté très défavorisée avec des ressources et un soutien limités. Le personnel travaille sans relâche pour prendre soin de la communauté et de ceux qui sont souvent oubliés.

“Grâce à ce type de parrainages entièrement rémunérés, @alikisgreektaverna et ses donateurs apportent un moment de soulagement à un personnel très reconnaissant. Un repas chaud leur fait savoir que nous sommes tous dans le même bateau. (Sic)”

