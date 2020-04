Joe Rogan est si riche qu’il peut obtenir des massages aux pierres chaudes sur la route

Joe Rogan est peut-être mieux connu pour être le visage et la voix de l’UFC, mais ce n’était pas son seul concert.

Tout au long de sa longue carrière dans le divertissement, Rogan a effectué de nombreux travaux allant de l’animateur de télévision à une carrière amateur de courte durée en kickboxing. Et maintenant, Rogan fait des millions en faisant ce qu’il aime.

Comment Joe Rogan est arrivé là où il est aujourd’hui

Joe Rogan | Jeff Bottari / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .

Après que Rogan ait décidé qu’une carrière dans le kickboxing ne lui était pas destinée, il a rapidement décidé de poursuivre le showbiz. Rogan a fait ses débuts dans la comédie, et bientôt, ses blagues et son charisme lui ont valu quelques concerts à Hollywood. Ce n’étaient pas vraiment des concerts importants, mais ça a quand même fait parler de lui.

Pendant ce temps, Rogan était toujours intéressé par les sports de combat. Il avait quitté le kickboxing, mais il n’a jamais arrêté de s’entraîner. En fait, après avoir regardé le tout premier événement de l’UFC, il s’est intéressé à tous les différents arts martiaux qui étaient exposés. Il est devenu un si grand fan de l’UFC qu’il a commencé à faire des interviews pour l’UFC. Mais, ce travail n’a pas été bien payé, et donc, il a démissionné.

C’est à cette époque que Rogan a obtenu son concert en tant qu’hôte de Fear Factor. C’était une émission populaire sur la télévision en réseau qui a vraiment stimulé la popularité de Rogan. Mais il aimait quand même regarder l’UFC.

Peu de temps après avoir cessé de travailler pour l’UFC, Dana White, la nouvelle présidente de l’UFC, lui a offert des billets gratuits s’il voulait faire des commentaires pour l’UFC. Rogan n’a cessé de travailler pour l’UFC depuis.

Un comédien millionnaire

Alors que Rogan gagnait beaucoup d’argent en faisant de la comédie, en hébergeant Fear Factor, ainsi qu’en faisant des commentaires pour l’UFC, une autre grande source de revenus est venue quand il a commencé à combiner toutes ses compétences pour son podcast, Joe Rogan Experience.

Non seulement il hébergeait ce podcast, mais il utilisait ses côtelettes de comédie ainsi que ses connaissances à l’UFC pour créer une excellente expérience de podcast pour les auditeurs.

Le résultat n’est pas seulement un boom de la popularité de Rogan, car l’expérience Joe Rogan est l’un des podcasts les plus populaires dans l’air, mais aussi un boom de son compte bancaire. On estime maintenant que Rogan vaut 30 millions de dollars, non pas en raison d’une seule décision commerciale, mais en raison de toutes. Son podcast lui a certainement fait beaucoup d’argent, mais il en va de même pour tout le reste.

Avec autant d’argent, Rogan a été libre de vivre son rêve. Il parle à ses amis sur le podcast pour un chèque de règlement relativement facile et il a récemment obtenu un spécial comédie Netflix. Cette nouvelle richesse signifie également qu’il a été libre de faire des folies et d’acheter beaucoup de voitures.

Collection de voitures de Joe Rogan

Comme toute célébrité riche, Rogan a une collection de voitures importante, selon Hot Cars. En fait, Hot Cars dit qu’après Elon Musk est apparu en tant qu’invité sur le podcast de Rogan, Rogan est allé de l’avant et s’est acheté une Tesla. C’est au-dessus des autres voitures qu’il a dans sa collection, qui vont des voitures habituelles aux choses que vous vous attendez à trouver dans le garage d’une célébrité.

Par exemple, Hot Cars dit que Rogan collectionne les voitures musclées telles que les Mustangs et Corvettes classiques. Rogan possède également des voitures de sport que vous attendez des riches et célèbres à conduire, comme une Porsche 911. Mais, Rogan est un homme pratique, et il a des voitures qui privilégient le confort et la praticité par rapport à tout le reste.

C’est pourquoi Hot Cars dit que Rogan possède un SUV quand il veut sortir sa famille. Il a également une Mercedes-Benz de fantaisie qui vient avec une fonction de massage aux pierres chaudes dans ses sièges avant. Un tel luxe est une nécessité pour Rogan qui voyage beaucoup sur la route.