Joe Rogan fait la vaisselle sur les effets de son régime carnivore

En ce qui concerne les régimes, la nutrition et la forme physique, dire que Joe Rogan est intéressé serait un euphémisme. Le commentateur, comédien et podcasteur de la lutte contre l’UFC a toujours eu un intérêt particulier pour le fitness, étant donné son implication dans le monde du combat. Cela signifie que l’hôte de Joe Rogan Experience passe beaucoup de temps à explorer de nouveaux systèmes et régimes alimentaires. Et tout récemment, Rogan a terminé 30 jours sur un régime tout-viande appelé le régime carnivore. Il suffit de dire que c’est un régime polarisant – et qui semblait avoir des effets également polarisés sur Joe Rogan.

Les inconvénients du régime alimentaire de Joe Rogan

Joe Rogan a annoncé qu’en janvier, qui était apparemment le Mois mondial des carnivores pour certains, il essaierait un nouveau régime – le régime des carnivores. Il a décidé que pendant 30 jours, il ne mangerait que de la viande et s’abstiendrait de glucides, de légumes et de fruits.

Cependant, pour compenser les nutriments qu’il manquerait, le podcasteur a eu recours à des suppléments nutritionnels. “Je couvre toutes mes bases nutritionnelles, mais je ne le fais pas avec de la nourriture, [and] Je ne le fais pas avec des plantes. Je ne mange que de la viande nourrie à l’herbe », a expliqué Joe Rogan.

Pendant son régime, Rogan a donné des mises à jour fréquentes. Il semble que le plus gros inconvénient du régime alimentaire ait été l’effet initial qu’il a eu sur ses habitudes gastro-intestinales. Dans un long article Instagram, Rogan a écrit: «Mise à jour du régime des carnivores; le bien et le mal. Commençons par le mauvais. Il n’y a vraiment qu’une «mauvaise» chose, et c’est la diarrhée. Je ne suis pas sûr que la diarrhée soit un mot juste, comme je ne pense pas qu’un requin soit techniquement un poisson. C’est une chose différente, et avec une diarrhée régulière, je le comparerais à un feu que vous voyez venir à un pâté de maisons et que vous avez le temps de vous échapper, alors que ce régime carnivore est comme de nulle part le feu passe par les fissures , votre poignée de porte est rouge et tout espoir est perdu. ”

Rogan a poursuivi: «Je n’ai pas encore foutu mon pantalon, mais j’en suis venu à accepter que si je continue avec ce régime, ce n’est qu’une question de temps avant de perdre une bataille, et je remplis mes sous-vêtements comme une forêt tropicale coulée de boue dépassant une route de montagne. C’est si mauvais. Cela semble s’améliorer un peu plus chaque jour, donc il y a de quoi attendre, mais à partir d’aujourd’hui, je fais confiance à mon trou du cul autant que je fais confiance à un voisin timide avec un fort accent russe qui pose beaucoup de questions personnelles. “

Les avantages de Joe Rogan pour manger des carnivores

Bien que le podcasteur ait peut-être dû faire quelques voyages supplémentaires aux toilettes, il semble également convaincu qu’il y avait de sérieux inconvénients à son alimentation.

Selon Joe Rogan, le régime des carnivores a eu un effet marqué sur ses niveaux d’énergie. Dans le même article Instagram, Rogan a poursuivi: «Maintenant, je suis bien conscient de l’effet placebo et j’analyse constamment chaque réaction perçue que je dois manger uniquement de la viande pendant presque 2 semaines d’affilée, mais une chose que je Je suis assez sûr, c’est que mes niveaux d’énergie sont plus élevés et plus stables tout au long de la journée. Cela semble indéniable.

Je ne sais pas si c’est un effet temporaire et si c’est peut-être juste le résultat d’une alimentation vraiment disciplinée, mais dans les deux cas, cela semble réel. “

Dans une vidéo Instagram, Rogan a ajouté: «Mes niveaux d’énergie étaient complètement à plat tout le mois. Pas de hauts et de bas, pas de crash après avoir mangé. »

Est-ce que l’augmentation des niveaux d’énergie est logique?

Tel que rapporté par CNBC, manger uniquement de la viande peut avoir rendu Joe Rogan plus énergique, mais nécessairement pour les raisons qu’il soupçonne.

Linda Van Horn, le département de médecine préventive du chef de la nutrition de la Northwestern University, a expliqué que la suppression des glucides entraînait probablement une perte de poids, ce qui entraînait une sensation d’énergie accrue – quelque chose qui pouvait survenir lorsque n’importe quel groupe alimentaire était retiré de la personne autrement équilibrée. régime.

Van Horn a ajouté: «Peu importe d’où vous venez, cela vous aiderait à augmenter le nombre de repas à base de protéines végétales et à réduire le nombre à base de protéines animales.»