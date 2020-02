Joey Batey sur l’amitié «honnête» de Geralt et Jaskier

The Witcher, la série fantastique à succès de Netflix, suit les aventures de Geralt of Rivia. Le barde Jaskier accompagne Geralt dans certaines de ces aventures. Geralt et Jaskier ont une véritable amitié, même si Geralt ne l’admettra pas. Découvrez ce que Joey Batey, l’acteur qui donne vie à Jaskier, a à dire sur la relation des personnages et jetez un œil aux réactions des fans, à venir.

Qu’est-ce que Joey Batey a à dire sur l’amitié de Geralt et Jaskier dans «The Witcher»?

Joey Batey, Anya Chalotra, Freya Allan et Henry Cavill à la première de The Witcher (Wiedzmin) en Pologne | Andreas Rentz / . pour Netflix

Dans une interview avec 411Mania, Joey Batey parle de l’amitié de Geralt et Jaskier dans The Witcher. Selon l’acteur, il “écrirait sur [his] miroir… les mots-clés qui étaient vraiment importants pour [him]. »Et un mot revenait sans cesse. Ce mot est «loyauté».

Batey dit que la loyauté est «la superpuissance de Jaskier à bien des égards». Bien que Jaskier n’ait pas de magie comme Yennefer ou ne se bat pas avec une épée comme Geralt, il est un ami fidèle de Geralt. Batey explique l’importance de représenter une amitié entre deux hommes comme celle que Geralt et Jaskier ont dans The Witcher. Selon lui, leur amitié est «honnête», «pleine d’amour».

Batey estime que «les hommes [don’t] dites le mot amour et dites-vous qu’ils s’aiment autant qu’ils le devraient. »Geralt et Jaskier dans The Witcher, cependant,« font cela tous les jours en étant là l’un pour l’autre à travers les jours les plus sombres du continent. » Batey a également déclaré à 411Mania qu’il y avait «un silence et une compréhension» entre Geralt et Jaskier.

Comment Joey Batey décrit-il cette «tranquillité et compréhension» entre Geralt et Jaskier dans «The Witcher»?

Selon Jaskier lui-même, Joey Batey, Geralt et Jaskier dans The Witcher se comprennent vraiment. Leur compréhension mutuelle «ne se dit pas, mais est très présente». Cette «tranquillité et compréhension» est particulièrement illustrée dans une scène de l’épisode 4 de The Witcher où Jaskier donne un bain à Geralt. Selon Batey dans son interview avec 411Mania, «Ce fut le premier jour où Henry [Cavill] et [Batey himself] vraiment en quelque sorte synchronisé et compris ce que cela signifiait vraiment d’être amis et le voyage que ces deux personnages allaient continuer. ”

Cette scène est, selon Batey, «la première fois que nous pourrions visiter quelque chose de vraiment profond entre eux». La chose «profonde» serait le «silence et la compréhension» susmentionnés. Selon le showrunner The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, Geralt et Jaskier’s l’amitié est facile à donner vie, grâce à la chimie naturelle de Henry Cavill et Joey Batey.

Qu’est-ce que la showrunner Lauren Schmidt Hissrich a à dire sur Geralt et Jaskier?

Dans une interview avec ComicBook.com, Hissrich explique avec quelle facilité l’amitié entre Geralt et Jaskier s’est développée dans The Witcher. Selon le showrunner, “Cette relation est si pure.” “Nous l’avons écrit à l’écran”, dit Hissrich, “puis Henry [Cavill] et Joey [Batey] avoir une excellente relation. “Hissrich ajoute que” Il y a beaucoup de ad-libbing qui se passe dans ces scènes. ”

Batey lui-même, dans son interview avec 411Mania, admet que lui et Cavill «ont libéré certaines de ces répliques d’un poème d’improvisation que Jaskier a commencé à sortir.» Selon Hissrich, «Leur énergie se joue si bien l’une de l’autre et leur chimie est vraiment géniale. »Tout au long de la saison 1 de The Witcher, les fans commencent à voir l’amitié entre Geralt et Jaskier se développer.

Que pensent les fans de l’amitié de Geralt de Rivia et Jaskier?

Selon Hissrich, “Vous commencez à voir où Geralt a besoin de Jaskier et veut Jaskier.” Au fur et à mesure que leur amitié se développe, elle devient “l’une des parties les plus drôles et les plus réconfortantes de toute la saison.” Mais que pensent les fans du duo?

Un fan sur Twitter dit que Geralt et Jaskier leur donnent «les bonnes vibrations d’amitié Shrek et Donkey». Ce fan «[loves] beaucoup. “Un autre fan dit” Jaskier est essentiellement Gossip Girl et Geralt est sa Serena van der Woodsen. “Alors que quelqu’un d’autre parle de la dynamique entre Yennefer, Geralt et Jaskier.

Selon ce fan, Yennefer résume en gros «c’est mon petit ami Geralt. Et voici le petit-ami de Geralt, Jaskier. “Alors oui, les fans voient vraiment la chimie. Sauf que certains le prennent dans une direction légèrement différente.

Très probablement, les écrivains n’avaient pas l’intention d’écrire des nuances romantiques dans l’amitié de Geralt et Jaskier. Pourtant, le fait que les fans les voient montre la merveilleuse chimie de Cavill et Batey.