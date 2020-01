John Boyega achète une maison aux parents

2020-01-23 01:30:05

L’acteur de “ Star Wars: The Rise of Skywalker ” John Boyega a acheté une maison à sa mère et à son père.

L’acteur de ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ s’est rendu sur les réseaux sociaux pour révéler le moment où il a surpris Samson et Abigail avec leur propre maison.

S’exprimant sur une vidéo Instagram, il a déclaré: “Je viens d’acheter une maison à ma mère et à mon père. J’ai toujours voulu le faire. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait. J’ai décidé de faire un projet secret pendant quelques mois et je suis ici pour vous dire qu’il n’y a pas d’interview. C’était un mensonge. C’est votre maison que je vous présente. C’est votre nouvelle maison, elle vous appartient. Il n’y a pas mensonge, ceci est votre maison. Nous avons prévu cela depuis quatre à cinq mois. C’est un petit signe, mais je pensais juste qu’il est préférable que vous viviez dans un environnement et un endroit où vous êtes heureux et vous avez de l’espace et de l’intimité. Toutes nos félicitations.”

Et John était plein de gratitude envers ses parents pour tout ce qu’ils avaient fait pour lui.

Il a ajouté: “Ce sont vos prières qui ont cela parce que l’habileté et la capacité que j’ai reçues proviennent de vos prières et je ne peux pas ignorer ce que Dieu a utilisé mes parents pour faire dans ma vie. Et ce n’est que mon appréciation physique. Honnêtement, du fond du cœur, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. ”

L’acteur de 27 ans – originaire de Peckham, dans le sud de Londres – a admis que ses parents sont devenus ses “bébés” plus ils vieillissent.

Il a partagé: “Quand vos parents vieillissent, ils deviennent vos bébés. Ils sont curieux chaque jour de savoir qui vous êtes en tant que personne. Je peux dire que mes parents sont très conscients du temps limité dont dispose un être humain sur cette planète. . Et ils essaient vraiment autant que possible juste de communiquer. Ils montrent toujours de l’amour. Nous avons réussi à créer un lien si agréable. C’est cool. “

