John Boyega veut un amour durable

John Boyega veut trouver l’amour de la même manière que ses parents, comme il a jailli de leur mariage de 25 ans.

La star de ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ est désireuse de trouver un “compagnon” avec lequel il pourra passer le reste de sa vie, car il est inspiré par ses propres parents, mariés depuis 25 ans.

Il a dit: “Ma mère et mon père sont ensemble depuis 25 ans, c’est donc le système que je vais suivre. C’est agréable de survivre avec votre compagnon à vos côtés. Je suis sûr que c’est une bonne chose. Mais je ne l’ai jamais vécu . ”

Et bien que l’acteur de 28 ans ne soit pas difficile en ce qui concerne son futur partenaire, il sait qu’ils devront suivre sa foi chrétienne.

Il a ajouté: “Je sais cependant qu’elle doit être chrétienne.

“Je viens d’une famille qui a une foi solide, et vous vous rendez compte que la vie est passagère, et rien n’est plus important que la paix intérieure. Je prie et médite beaucoup. L’argent et la renommée n’ont pas assez de pouvoir sur moi pour changer ma personnalité.” ”

John – qui est Samson Adegboyega, est un ministre pentecôtiste – admet qu’il n’est plus aussi “systématiquement religieux” qu’il l’était autrefois, mais dit que sa foi constitue toujours le “modèle fondamental” de sa vie.

L’acteur ‘Attack the Block’ a expliqué au magazine Sorted: “J’ai grandi en tant que fils d’un ministre et j’étais systématiquement religieux au début.

“J’étais religieux parce que c’était tout ce que je savais. Mais ensuite je l’ai laissé faire et j’ai eu mes propres expériences spirituelles et je suis revenu. Quand j’ai fait cela, ma vie et mes perspectives ont changé. Je suis toujours un travail en cours mais je ont un plan fondamental pour le genre d’homme que je veux être – et c’est le résultat d’un processus de rencontre avec des gens incroyables dans une école de théâtre qui avaient une conscience spirituelle et n’avaient pas peur de le dire.

