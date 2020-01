2020-01-22 11:30:06

John Cena pleure “beaucoup”, surtout pendant les films tristes, car il admet que “The Notebook” ne manque jamais de lui faire verser une larme ou deux.

John Cena pleure “beaucoup”.

Le lutteur professionnel de 42 ans a fait carrière en étant un gars dur, mais a maintenant admis qu’il était en fait doux à l’intérieur, car il est “facile” de le faire pleurer, surtout quand il s’agit de films tristes.

Il a dit: “Je pleure beaucoup. Je suis facile à comprendre, surtout quand je regarde des films dans des avions. Vous pouvez marcher avec moi sur un vol international et je veux dire, c’est mauvais. On dirait que j’ai enduré une grave tragédie mais vraiment, je suis collé pour aimer un écran 4 × 6 et mon monde semble s’effondrer alors que les gens tirent sur ma corde sensible. ”

John aime particulièrement “The Notebook”, qui dit-il ne manque jamais de lui faire verser une larme ou deux.

Dans une interview pour «The IMDb Show» sur la chaîne YouTube d’IMDb, il a ajouté: «Je creuse« The Notebook ». Je pleure tout le temps pendant celui-ci. Je vais m’en tenir à cela et je suis désolé que ma réponse soit Je pense que beaucoup d’autres personnes ont aussi pleuré pendant “The Notebook”, donc je ne me sens pas si seul. Je suis sûr que je suis un vilain crieur. ”

Pendant ce temps, John – qui est en couple avec Shay Shariatzadeh – a révélé plus tôt ce mois-ci qu’il était un romantique dans l’âme, alors qu’il expliquait que la Saint Valentin (14.02.20) était un rappel “à aimer ce que vous aimez”.

Il a déclaré: “C’est juste un rappel de se soucier de qui vous vous souciez. La leçon à retenir de la Saint-Valentin est de vous rappeler d’aimer ce que vous aimez.”

La star de ‘Dolittle’ – qui était auparavant fiancée à Nikki Bella – a également déclaré que la clé d’une relation réussie était de “s’apprécier” les uns les autres.

Il a expliqué: “Si j’ai un lien avec quelqu’un, je pense que nous sommes définis par nos actions, et comment vous les traitez est une réflexion sur la façon dont vous les traiterez à l’avenir.

“Je pense que quand quelqu’un était en relation avec quelqu’un, et quelqu’un dit: ‘Hé, il y a quelque chose ici, et en passant, j’apprécie qui tu es, j’apprécie qui tu veux être, j’apprécie comment tu vis ta vie. ” Je ne pense pas que ce soit spécifique au genre. Je pense que c’est quelque chose que nous voulons tous entendre. “

Mots clés: John Cena, Shay Shariatzadeh

Retour au flux

.