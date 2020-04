John Finlay de Tiger King dit que les cinéastes ont fait en sorte que je sois le sexy

John Finlay est devenu une sensation du jour au lendemain – ainsi que le reste de l’équipage dans “Tiger King” – et il a servi les détails de sa vie pendant le documentaire scandaleux et ensuite tout en se prélassant dans la lueur d’une renommée retrouvée.

Lors d’une interview Zoom avec Variété jeudi, la star charismatique a parlé de ses fans, de la façon dont les cinéastes l’ont fait se sentir “sexy” et de sa relation avec le gardien de zoo flamboyant, Joe Exotic.

Pour ceux qui n’ont pas été témoins de la gloire de la gemme Netflix, John a marché dans l’allée avec Joe et un autre fiancé pour une triple dose de mariage exotique – mais John a dit que ce n’était pas tout ce qu’il semblait, comme il l’a dit à la sortie, “je n’a jamais été marié à Joe. “

Il avait sauvegardé cette affirmation quelques jours plus tôt, lors d’un chat vidéo avec David Spade pour son “Lights Out with David Spade” séries.

“Juste pour effacer le dossier, Joe et moi n’avons jamais été légalement mariés. Jamais”, a-t-il déclaré au comédien.

John a dit à Variety qu’il avait déménagé et qu’il était actuellement fiancé avec la mère de son enfant.

Quant à être un visage familier aux masses, il a dit que c’était un peu un ajustement.

“Être reconnu en public est jusqu’à présent la chose la plus étrange”, a-t-il expliqué. «Je n’ai pas vraiment été trop d’endroits à côté de Walmart ou de Lowe. Ils sortent parfois de la tête. Vers la fin de la conversation, ils demandent des photos et me serrent la main.»

La décision de s’inscrire à la série en premier lieu se résumait à l’aider à aller de l’avant, a-t-il admis.

“Ce n’était pas une question d’argent ou quoi que ce soit. C’était une question de thérapie pour moi car il y avait beaucoup de colère, de rage, peu importe comment vous voulez l’appeler”, a-t-il expliqué. “Je ne suis pas du genre à aller voir un conseiller. Je suis généralement du genre à régler les choses moi-même.”

Et cela a semblé aider, car il a révélé qu’il était propre depuis six ans depuis le début du tournage, ce qui comprenait plusieurs entretiens assis.

“Au moins cinq. Tout au long de l’émission, beaucoup de gens se sont concentrés sur la seule scène où je suis torse nu. Il y avait pas mal de scènes tout au long de la soirée où j’avais une chemise. Ils ont suggéré que je montre [the tattoos] de. Ils ont en quelque sorte donné l’impression que j’étais le plus sexy de tout. “

L’amélioration de la confiance en soi a même amené John à penser à qui le jouerait si “Tiger King” était transformé en un long métrage.

“Channing Tatum est toujours n ° 1, Shia LaBeouf est n ° 2 et Tom Hardy est n ° 3”

Miaou.

Regardez le nouveau cœur brisé dans l’interview ci-dessus!

