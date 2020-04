John Finlay de Tiger King sur le fait d’être une “ icône sexuelle ”, révèle la dernière fois qu’il a parlé à Joe Exotic

“Tiger King” star John Finlay devient franc sur son expérience avec la populaire série docu, affirmant Netflix le dépeint comme un “montagnard drogué”.

Dans une interview avec Channel Q’s “The Morning Beat Lundi, Finlay, qui est un favori des fans de la série, a dévoilé sa nouvelle renommée et a révélé la dernière fois qu’il a parlé à son ex-mari, Joseph Maldonado-Passage alias “Joe Exotic”.

Lorsqu’on leur a demandé par les co-animateurs de l’émission de radio AJ et Mikala comment cela fait d’être une “icône sexuelle”, Finlay a répondu: “Vous savez, c’est assez fou, mais j’ai toujours une vie normale que je vis. Donc, la seule chose qui a changé est la chose et toutes les interviews et tous les camées. ”

Finlay, ainsi que plusieurs de ses compagnons de casting “Tiger King” sont sur Camée, un service en ligne qui permet aux fans d’acheter des messages vidéo personnalisés de leurs célébrités préférées. Un message de Finlay coûtera vous 85 $.

À moins que vous ayez vécu sous un rocher en quarantaine, “Tiger King” – la série documentaire Netflix sauvage en sept parties – se concentre sur la bataille qui dure depuis des années entre Carole Baskin et Joe Exotic, le polygame désormais emprisonné qui a présidé un parc d’animaux exotiques rivaux et a été reconnu coupable d’avoir tenté d’embaucher quelqu’un pour la tuer.

Comme le montre le spectacle, Finlay était dans un mariage polyamoureux avec Exotic et feu Travis Maldonado. Et des années avant la mort tragique de Maldonado, Finlay et Exotic se sont séparés après que le premier eut mis au monde une collègue de travail au parc animalier et quitté le mariage.

AJ et Mikalah ont demandé à Finlay s’il avait parlé à Exotic depuis les débuts de l’émission le mois dernier. (Exotic, qui a commencé sa peine de 22 ans en janvier, a récemment été transféré dans la prison de Grady County en Oklahoma au Federal Medical Center de Fort Worth, Texas après que le premier eut confirmé des cas de COVID-19.)

“Non. Nous n’avons pas parlé depuis 2018”, a déclaré Finlay, révélant également qu’il n’avait parlé à personne d’autre de la série.

Autant d’étoiles du “Tiger King” ont donné leurs pensées sur leurs représentations sur la série, Finlay a également été invité à peser.

“Il y avait une partie qui était vraiment mauvaise et ils m’ont fait ressembler à un montagnard drogué”, a-t-il répondu, ajoutant que cela lui faisait se sentir “un peu coché”.

Sur une note plus légère, Finlay a admis qu’il ne s’attendait pas à ce que le spectacle soit si réussi et a déclaré qu’il avait reçu une réponse assez positive des fans.

“La partie la plus surprenante est que je n’ai pas vraiment beaucoup de haineux”, a-t-il déclaré. “C’est plus positif que négatif dans l’ensemble.”

Pendant ce temps, la vie de Finlay est désormais très différente de ce que les téléspectateurs ont vu dans l’émission. Il est fiancé, mais pas avec Amber, avec qui il s’est révélé avoir été en couple à la fin de la série docu. Finlay est en couple avec une femme nommée Stormi, mais ils n’ont pas encore fixé de date de mariage en raison de COVID-19.

