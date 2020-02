John Krasinski Down pour Office Reunion, Fantastic Four

Alors que de nombreux acteurs de “Le bureau” ont dit qu’ils aimeraient revenir pour une réunion, l’un des plus grands noms de cette vénérable série NBC n’avait pas encore pesé. Mais soudain, même s’il explose dans le monde du cinéma, John Krasinski est totalement en panne pour un retour à Dunder-Mifflin.

“Le Bureau était absolument tout pour moi”, a déclaré Krasinski dans une interview pour Écuyer. “Je veux dire que c’est mon début et ma fin. Je suis presque sûr qu’à la fin de ma carrière, je serai toujours connu pour Jim. C’était ma première expérience avec Hollywood. C’était la première famille créative que j’aie jamais eue. . “

Même s’il était apparemment là pour promouvoir son prochain film “A Quiet Place: Part II” – qu’il a écrit et réalisé après le succès retentissant de l’original – Krasinski n’a clairement pas oublié la petite sitcom silencieuse qui l’a transformé en un ménage nommer et lancé sa carrière.

“The Office” lui a également donné les moyens financiers et la possibilité de tendre ses ailes en tant que réalisateur, à la fois sur des projets extérieurs et dans quelques épisodes de fin de saison de la série elle-même.

“À bien des égards, ils seront toujours les personnes les plus importantes dans cette expérience la plus importante de ma carrière, at-il dit.” Alors oui, s’ils faisaient des retrouvailles, j’adorerais absolument le faire. “

Eh bien, c’est certainement quelque chose que NBC est intéressé à faire depuis un certain temps maintenant, avec des discussions qui commencent maintenant qu’ils lancent leur propre plate-forme de streaming, Peacock, qui est sur le point d’être la maison de streaming exclusive de “The Office”.

Tout comme HBO Max organise une réunion pour son package de rediffusion de chapiteau, “Friends”, Peacock aimerait pouvoir attirer des fanatiques de “Office” avec de nouveaux contenus mettant en vedette leurs personnages préférés … ou des acteurs à tout le moins.

“Friends” et “The Office” sont devenus des propriétés puissantes pour leurs propriétaires respectifs, dominant le streaming sur Netflix depuis des années avec un nombre incroyable. Maintenant, chacun est prêt à suivre son chemin et, espérons-le, à soutenir les nouveaux services de streaming Peacock et HBO Max, tous deux à venir plus tard cette année.

Mais si NBC et Peacock veulent que cela se produise, ils doivent commencer à bouger maintenant parce que Krasinski est plus occupé que jamais. Lorsqu’il ne réalise pas et n’écrit pas de projets originaux, il joue le rôle de Jack Ryan dans la série titulaire d’Amazon. De plus, il est toujours en baisse pour apparaître dans un film Marvel, même après que Chris Evans ait marqué le rôle de Captain America sur lui.

Il aimerait aider les fantasmes de fandom à se réaliser en entrant dans le rôle de Reed Richards alias M. Fantastic of the Fantastic Four. “J’étais sur le point d’entrer dans le pire jeu de mots de tous les temps, mais je me disais que c’est un rôle fantastique. Ce serait génial”, a déclaré Krasinski.

Et puis il est devenu juste assez énigmatique pour que les fanboys spéculent qu’il a déjà été casté. “Marvel a écrit le livre de jeu sur le secret et le genre impressionnant de laïcs alléchants et attend que tout soit annoncé”, a-t-il déclaré. “Je ne suis pas engagé dans ce rôle ou quoi que ce soit, mais je ne sais pas quand ils le font. Mais si et quand ils le font, j’aimerais en parler avec eux.”

C’est donc deux projets qu’il est sur le point de faire, à la fois avec des fans enragés qui aimeraient voir cela se produire. En attendant, “A Quiet Place: Part II” sortira en salles le 20 mars 2020.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Première «Onward» de Pixar

.

Chris Pratt pose hilarante avec sa star du Walk of Fame