John Krasinski et Steve Carell se réunissent pour marquer le 15e anniversaire de The Office

2020-03-30 15:30:07

John Krasinski et Steve Carell se sont réunis sur YouTube et ont marqué 15 ans depuis la première diffusion de «The Office».

John Krasinski et Steve Carell se sont réunis pour marquer le 15e anniversaire de «The Office».

L’acteur et réalisateur a mis en ligne le premier épisode de sa série YouTube “ Quelques bonnes nouvelles ” dimanche (29.03.20) et il a discuté avec Steve pour se remémorer leurs moments préférés de la version américaine de la sitcom, qui a été initialement créée par Ricky Gervais.

John a parlé à la star de “Despicable Me” via le chat vidéo, lui disant: “Alors Steve, cette semaine a marqué un énorme anniversaire pour vous et moi. Nous étions dans une petite émission intitulée” The Office “et elle a eu 15 ans cette semaine . ”

John, 40 ans, a expliqué comment il attendait des tables dans un restaurant quand il a eu sa grande pause sur “The Office”, dans lequel il a joué Jim Halpert.

John a déclaré: “J’étais serveur quand j’ai obtenu ce poste, j’avais 23 ans. Après le pilote, je suis retourné aux tables d’attente parce que j’étais sûr que rien ne se passerait avec.

“Nous sommes tous entrés dans cette ambiance. Je me souviens qu’aucun de nous n’avait fait quelque chose d’énorme.”

Steve admet qu’il est surpris que l’émission NBC, qui s’est déroulée entre 2005 et 2013, ait eu un tel attrait durable auprès du public.

L’acteur de 57 ans – qui a joué le personnage central Michael Scott dans la comédie fictive sur une société de vente de papier fictif – a déclaré: “C’est une si heureuse surprise qu’après toutes ces années, les gens sont toujours à l’écoute et le trouvent aujourd’hui, c’est joli cool.

“Certains des souvenirs les plus amusants, personnellement ou professionnellement, sont entrelacés et liés à ce spectacle.”

La conversation s’est ensuite tournée vers la possibilité d’une réunion, mais John a fait remarquer qu’il serait simplement heureux de revoir ses anciens amis en personne après la pandémie de coronavirus.

Le cinéaste «A Quiet Place» a déclaré: «Écoutez, je sais que tout le monde parle de retrouvailles, avec un peu de chance, un jour, nous devons juste nous réunir en tant que personnes. Et tout le monde peut dire bonjour.

La version NBC de «The Office» mettait également en vedette Rainn Wilson, Jenna Fischer, Mindy Kaling, Ellie Kemper et Ed Helms.

Mots clés: John Krasinski, Steve Carell

Retour au flux

.