John Krasinski organise la réunion du bureau avec Steve Carell lors de la diffusion d’une bonne nouvelle

John Krasinski vient d’apporter une positivité bien nécessaire au monde au milieu de la poursuite pandémie de Coronavirus.

L’acteur a mis en ligne une vidéo de 15 minutes sur YouTube dimanche soir qu’il a surnommé “Quelques bonnes nouvelles avec John Krasinski”, un faux journal télévisé de son domicile dans lequel il a mis en lumière des histoires édifiantes du monde entier pendant cette période difficile.

La vidéo comprenait même une vidéoconférence avec son ancien patron de Dunder-Mifflin, le seul et unique Steve Carell.

“Depuis des années maintenant, je me demandais, pourquoi n’y a-t-il pas une émission de nouvelles entièrement consacrée aux bonnes nouvelles?” a demandé à Krasinski en haut de la vidéo, partageant comment il avait contacté ses followers sur Twitter pour lui envoyer toute “bonne nouvelle” – “et le garçon vous a livré”, a-t-il dit.

“Nous traversons tous une période incroyablement éprouvante, mais à travers toute l’anxiété, toute la confusion, tout l’isolement et tout le ‘Tiger King’, l’esprit humain a quand même trouvé un moyen de percer et de nous emporter tous, “at-il ajouté, avant de braquer les projecteurs sur quelques histoires très touchantes.

Les vidéos ont montré comment les gens montrent leur appréciation pour les «héros de la santé», célébrant les anniversaires en lock-out et trouvant des moyens uniques de démontrer leur amour à ceux qu’ils ne peuvent pas visiter physiquement en ce moment.

“Sur une note personnelle, cette semaine a également apporté beaucoup de bonnes nouvelles car elle a marqué 15 ans depuis la naissance de cette coupe de cheveux”, a déclaré John, avant de montrer une photo de lui sous le nom de Jim Haplert. “C’est vrai, c’était le 15e anniversaire de ‘Le bureau.’“Il a ensuite bouclé Carell, alors que les deux se souvenaient de leur passage dans la sitcom bien-aimée.

“J’étais serveur quand j’ai obtenu ce poste et après le pilote, je suis retourné aux tables d’attente parce que j’étais sûr que rien ne se passerait avec cela et nous sommes tous entrés dans cette ambiance”, a déclaré Krasinski. Steve a ajouté: “C’est une si heureuse surprise qu’après toutes ces années, les gens sont toujours à l’écoute et le trouvent.”

Les deux ont ensuite partagé certains de leurs souvenirs et épisodes préférés, y compris l’épisode légendaire du dîner et Jim se déguisant en Dwight lors de l’une de leurs farces. Steve a également déclaré qu’il aimait le soutien mutuel des acteurs partageant les projecteurs, avant que John ne révèle à quel point il était difficile de filmer le dernier épisode de Carell.

Sur une réunion, Krasinski a dit qu’il espérait juste qu’ils “se réuniraient tous en tant que personnes” bientôt, car Carell a dit que c’était “tellement génial” juste de voir le visage de son ancien co-vedette.

La vidéo s’est terminée avec John interviewant une fille de 15 ans qui est revenue à la maison après son dernier traitement de chimiothérapie pour un défilé de camarades de classe … tous la célébrant tout en distanciant la société.

Il a clôturé l’épisode en demandant aux téléspectateurs de se rappeler “que peu importe la difficulté de la vie, il y a toujours du bon dans le monde”.

