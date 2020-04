John Krasinski organise un bal virtuel avec Billie Eilish et les Jonas Brothers

John Krasinski a lancé un bal de quarantaine virtuel épique pour les lycéens à travers le pays qui manqueront leurs propres danses en raison de la pandémie de Coronavirus.

Vendredi, dans le dernier épisode de sa série Web “Some Good News”, l’acteur de 40 ans a animé la soirée de danse parsemée d’étoiles pour apporter de bonnes nouvelles aux adolescents dont les proms ont été annulés.

Un Krasinski vêtu d’un smoking, qui a joué le rôle de DJ, a tout mis en œuvre pour rendre la soirée très spéciale en obtenant l’aide de certains de ses amis célèbres, y compris le Jonas Brothers, Billie Eilish, Chance the Rapper et son “Le bureau” co-star, Rainn Wilson.

ils avaient l’air si bien! jonas brothers sur le bal des bonnes nouvelles de john krasinki pic.twitter.com/wrGW9KnVo1 – nina (@comebacktojonas) 18 avril 2020

Comme indiqué dans les captures d’écran et les clips du livestream publiés par les fans sur les réseaux sociaux, Wilson, 54 ans, et Krasinski ont partagé une discussion rapide avant d’être rejoints par les JoBros: pseudo, Joe et Kevin Jonas, qui étaient tous habillés pour l’événement en blazers et smokings spiffy. Le groupe de garçons a interprété leur tube “Sucker” ensemble de l’isolement dans leurs maisons respectives.

“Et si nous faisions une de nos chansons et puisque nous ne sommes jamais allés au bal?” Nick a suggéré avant de lancer la performance épique. “Nous pourrions faire une de nos chansons et faire monter la soirée d’un cran.”

Plus tôt dans le livestream, Chance the Rapper a fait une apparition et a rejoint Krasinski et Wilson alors qu’ils jouaient sur sa chanson “All We Got”.

“Je t’aime, Rainn Wilson”, a crié le musicien de 27 ans à Wilson via Zoom. “Je t’aime, Chance!” répondit l’acteur.

“Les gars, c’est un beau moment”, a déclaré Krasinski aux deux.

les performances ont été brillantes mais ma partie FAVE absolue du bal de promo @somegoodnews était @johnkrasinski, @rainnwilson et @chancetherapper qui vibraient absolument ensemble pendant une bonne minute pic.twitter.com/U23xCUrR2h – abby 🐀 (@tweakandtwerk) 18 avril 2020

Le bal de promo virtuel a atteint un nouveau niveau lorsque Billie Eilish, une fan inconditionnelle connue de “The Office”, et son frère Finneas est venu pour une performance emblématique de son morceau gagnant d’un Grammy, “Bad Guy”.

“Merci d’être venu au bal 2020. C’est arrivé. Ces enfants viennent de recevoir un bal”, a déclaré Krasinski au couple. “Vous êtes les meilleurs. Je vous adore absolument. Je suis un grand fan de vous depuis toujours. Le fait que vous ayez utilisé” The Office “dans une chanson m’a époustouflé, et je ne pense pas avoir complètement récupéré. — déjà.”

Krasinski a conclu l’événement en discutant avec des adolescents vêtus de leur tenue qu’ils auraient portée au bal s’il n’avait pas été annulé.

“Nous vivons tous cela ensemble”, a-t-il déclaré. “C’est une période très, très bizarre, mais chacun de vous manque quelque chose et c’est le moins que je puisse faire.”

