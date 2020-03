John Krasinski plaisante sur le fait que les fans du “ bureau ” soient contrariés, il ne partagera pas ce qu’il a écrit dans la théière de Pam

L’histoire d’amour entre Jim (John Krasinski) et Pam (Jenna Fischer) a de nombreux grands moments sur The Office. L’un des plus célèbres est celui où Jim a donné à Pam une théière pour Noël.

Il lui a écrit une note et c’est toujours un mystère pour tout le monde sauf Krasinski et Fischer. Krasinski a récemment plaisanté sur le fait que les fans étaient déçus qu’il garde leur secret.

La note de John Krasinski à Jenna Fischer était dans la théière de Pam

L’épisode “Christmas Party” a montré le bureau célébrant les vacances en faisant Secret Santa. Tout le monde devait obtenir un cadeau de moins de 20 $ pour quelqu’un. Heureusement, Jim était le Père Noël secret de Pam.

Il décida de lui procurer une théière remplie de choses de leur temps ensemble. Elle ne comprend presque pas quand leurs collègues décident de faire un échange de yankees. Cela n’aide pas non plus que Michael (Steve Carell) ait un iPod et que tout le monde essaie de l’obtenir, y compris Pam.

Elle obtient la théière à la fin. Cependant, il y a une partie du cadeau qu’elle ne voit pas jusqu’à la fin de l’émission. C’est la note que Jim a écrite pour elle.

Il n’entre en jeu que plus tard. Dans la saison 9, l’équipe du film documentaire aide Jim en rassemblant des extraits de lui et Pam. Pam découvre qu’il y avait une note dans la théière. Il lui tend alors la note et elle la lit. Cependant, les fans ne savent toujours pas ce que cela dit.

Fischer a dit que la note était son adieu

Fischer et Angela Kinsey ont parlé de l’épisode sur Office Ladies. L’actrice n’a pas donné les mots exacts de la note aux auditeurs, mais elle a dit ce que cela signifiait pour elle.

“Je vais dire quelque chose que je n’ai jamais dit auparavant, j’ai aussi l’impression que je vais peut-être pleurer”, a déclaré Fischer. Kinsey a demandé si elle allait révéler ce qui était dans la note car aucun des acteurs ne sait ce qu’elle a dit.

“Je suis le seul qui sait et John sait [what the card said]», A déclaré Fischer. “Dans cet épisode de la saison 9, je crois que Greg [Daniels] a suggéré à John qu’il m’écrive un message personnel juste en disant ce que notre temps ensemble sur The Office signifiait pour lui. »

Elle a ajouté: «Parce que nous terminions le tournage. Nous terminions la série et nous étions tous très émus à ce moment-là, vous savez. » Fischer a dit plus tard: “C’était son au revoir.”

Il a plaisanté sur les fans qui veulent toujours savoir

The Late Show avec Stephen Colbert et John Krasinski invité | Scott Kowalchyk / CBS via .

Il y a des fans qui meurent d’envie de savoir ce que dit le message. Krasinski ne leur donne toujours pas ce qu’ils veulent.

«Je viens de l’écrire et elle l’a lu la première fois devant la caméra. C’était donc une chose vraiment personnelle juste pour elle », a-t-il déclaré sur Live with Kelly and Ryan. “C’est juste pour elle.”

La bonne chose est que Fischer se sentait à l’aise de dire quelque chose à propos de la note. Cependant, Krasinski déçoit les fans mais il peut en plaisanter. “Tout le monde est comme” Awwww, sérieusement, qu’est-ce que ça dit? QU’EST CE QUE ÇA DIT!” il a dit.

Kelly Ripa lui a demandé si c’était bizarre qu’elle veuille désespérément savoir. Il a répondu: «Ouais, pourquoi pensez-vous que c’est sur 24 heures? Parce que je viens de te raccrocher! “

Les fans d’Office peuvent ne jamais connaître les mots exacts sur la note. Mais au moins, ils savent maintenant que c’est à propos du temps passé par les acteurs ensemble.