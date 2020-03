John Krasinski sera l’hôte de Saturday Night Live

2020-03-08 19:30:06

La star de cinéma John Krasinski s’apprête à accueillir «Saturday Night Live» pour la première fois.

John Krasinski devrait accueillir «Saturday Night Live» pour la première fois plus tard ce mois-ci.

L’acteur de 40 ans – qui est marié à l’actrice Emily Blunt – est sur le point de faire ses débuts “ SNL ” le 28 mars, quand il apparaîtra dans l’émission emblématique aux côtés de l’invitée musicale Dua Lipa.

L’épisode à venir marquera la deuxième apparition de Dua dans le sketch sketch, tandis que les débuts de John SNL arriveront une semaine après la sortie de son film très attendu “ A Quiet Place Part II ”.

John a réalisé et joué dans le prochain film, qui le verra également apparaître aux côtés de sa femme, avec qui il a des filles, Hazel, six ans, et Violet, trois ans.

Pendant ce temps, Emily a récemment admis qu’elle était “stupéfaite” par la réponse à “A Quiet Place”.

L’actrice de 37 ans – qui a joué en face et a été dirigée par son mari dans le film original – a été choquée par la popularité du film et la quantité de conversations qu’il a suscitées.

Elle a dit: “J’ai été stupéfaite.

“Non seulement par le nombre de personnes qui sont allées le voir, puis ont dit à leurs amis de le voir, puis il a eu cette vie fulgurante à laquelle je ne m’attendais pas …

“Mais aussi les thèmes métaphoriques très profonds que les gens en ont retirés, dont certains étaient destinés et d’autres non.

“Ils ont trouvé cela très intéressant et passionnant.”

John et Emily s’attendaient à ce qu’il y ait une demande pour une suite – mais ils étaient initialement réticents à être impliqués.

John a admis: “Vous savez, j’ai écrit le premier pour être une chose.

“Et puis quand ça a bien marché et [the studio] étaient comme, “Nous allons faire une suite”, je pensais, “Super. Allez trouver quelqu’un d’autre. Ça va être génial. Profitez-en.'”

