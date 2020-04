John Legend et Chrissy Teigen achètent une nouvelle maison

2020-04-17 12:30:07

John Legend et Chrissy Teigen ont dépensé plus de 5 millions de dollars pour une nouvelle maison qui est proche de leur résidence actuelle à Beverly Hills.

Le couple – qui a des enfants Luna, quatre ans et Miles, 23 mois, ensemble – a dépensé 5,1 millions de dollars sur une résidence de 3440 pieds carrés située très près de leur maison actuelle à Beverly Hills.

Les travaux sur la propriété “organique moderne” viennent de s’achever et le bâtiment en bois et en verre dispose d’un système Smart Home pour contrôler à distance les lumières, l’audio et les caméras de la maison, tandis que la cuisine de luxe – qui se joint à un salon spacieux – possède une -fin électroménagers Miele et un grand comptoir.

Selon Dirt, il y a une petite cour avec un bassin profond avec spa attenant, une pelouse et des loggias couvertes pour les repas en plein air, et il y a aussi des jardins flottants à l’étage avec un système d’irrigation intégré.

La maison comprend quatre chambres – dont une suite parentale avec balcon privé – et quatre salles de bains, mais il est difficile de savoir si et quand la célèbre famille prévoit d’y emménager, ou si elle l’a achetée à d’autres fins.

Pendant ce temps, John a récemment admis que l’éducation de ses enfants est très différente de la sienne et qu’il fait de son mieux pour s’assurer qu’ils ne sont pas gâtés.

Il a dit: “Ils grandissent dans un espace très raréfié, un espace avec lequel je n’ai pas d’expérience quand j’étais enfant. J’essaie toujours de trouver un moyen de m’assurer qu’ils ne sont pas des trous **. ”

Le hitmaker “All of Me” a connu des tournées aussi bien en tant que célibataire qu’en famille et est ravi que les enfants le rejoignent en tournée car il aime voir le “monde à travers leurs yeux”.

Il a ajouté: “J’ai parcouru les différentes phases de ma vie, [from] être célibataire dans la mi-vingtaine, être un mari de quarante ans avec deux jeunes enfants. J’adore emmener la famille et je suis ravi de les avoir avec moi dans le bus touristique. C’est amusant de voir le monde à travers leurs yeux. “

