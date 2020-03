John Legend et Chrissy Teigen déménagent temporairement à la maison de la plage

2020-03-20 22:30:08

John Legend et Chrissy Teigen louent une maison près de la plage pour faciliter l’auto-isolement de leurs enfants, car ils peuvent désormais jouer sur la plage.

Le couple se met en quarantaine avec ses deux enfants – Luna, trois ans et Miles, 22 mois – au milieu de la pandémie de coronavirus en cours, et John a dit que plutôt que de rester dans leur propre maison, ils ont choisi de déménager dans une maison qui surplombe la plage, dans le but d’aider à “divertir” leurs enfants.

Lorsqu’on lui a demandé comment il gardait ses enfants heureux lorsqu’ils étaient coincés à l’intérieur, John a déclaré: “Eh bien, nous avons loué une maison sur la plage parce que nous pensions qu’il serait plus facile de les divertir avec la plage ici. Nous essayons juste de trouver des choses à faire tout le temps. Vous ne réalisez pas combien il est difficile de le comprendre jusqu’à ce que vous êtes plongé dans cette situation où vous devez juste être créatif. ”

Les enfants ont reçu de «petites activités» de leur école pour les tenir occupés, ce que le hitmaker «All of Me» a salué comme étant d’une grande aide.

John, 41 ans, a ajouté: “Notre école a été utile. Ils nous ont envoyé de petites activités à faire et même le professeur de musique de l’école leur a envoyé des petites chansons et des choses à faire sur leur page Instagram. Nous essayons juste pour trouver de petites activités qui les divertiront. ”

Et tandis que Luna et Miles “ne savent pas grand-chose de ce qui se passe” avec la propagation de la maladie respiratoire – également connue sous le nom de COVID-19 – John dit que lui et Chrissy font ce qu’ils peuvent pour rester positifs.

Lors d’une apparition dans l’émission ‘Today’, il a déclaré: “Vous essayez simplement de les divertir et de leur faire ressentir de l’amour et essayez de ne pas devenir fou.”

Les commentaires de John interviennent après avoir récemment diffusé en direct un concert sur Instagram pour aider à remonter le moral de ceux qui étaient confinés dans leurs maisons pendant la pandémie, qui comprenait des camées de ses enfants et de sa femme.

