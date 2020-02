John Legend rend hommage à la Saint-Valentin aux pieds de Chrissy Teigen

John legend est un grand fan de Chrissy Teigen«pieds uniques».

Jeudi, lors de son concert d’hôte au “The Ellen DeGeneres Show”, le célèbre chanteur / compositeur a montré un clip de sa femme mannequin expliquant comment elle n’aime pas ses pieds “horribles” à Ellen, en plaisantant que John serait en mesure de l’identifier dans un morgue à la vue d’eux.

Dans un véritable amour pour la Saint-Valentin, John a demandé au personnel du talk-show de jour de créer un montage adorable des trotteurs de l’auteur du livre de cuisine, avec sa chanson populaire “All of Me” en arrière-plan.

“C’est vrai, les pieds de ma femme sont uniques”, a commencé le gagnant du Grammy. “Et je suis personnellement très amoureuse de ses pieds et en l’honneur de la Saint-Valentin, j’ai demandé aux bonnes gens d’Ellen de rassembler un hommage à ses pieds parfaitement uniques. S’il vous plaît, profitez-en.”

Alors que la ballade sincère commençait à jouer, diverses photos du couple ont été montrées, entrecoupées de gros plans des pieds de Chrissy, alors que le public du studio hurlait de rire.

John aime tellement cette journée spéciale qu’il a également créé une série animée sur Facebook intitulée “Dear John: Legendary Love Letters”, où il partage des lettres du monde entier mettant en vedette des histoires édifiantes.

“L’amour est universel, l’amour évolue sans cesse, mais c’est aussi une constante”, commence une version cartoon de John dans le clip. “Pour célébrer cette Saint-Valentin, nous avons tendu la main, demandé des histoires d’amour, de famille et d’amitié, et nous avons reçu des lettres du monde entier. Raconter des histoires pleines de cœur, d’espoir et d’inspiration et d’hilarité, et nous voulions diffuser toutes qui vous aime. Merci pour vos histoires, merci de partager avec nous, je vais en lire quelques unes dans le monde. “

Découvrez la bande-annonce ci-dessous!

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Joyeuse saint Valentin

Instagram

Découvrez comment Hollywood répand l’amour cette Saint-Valentin