John Mayer a-t-il lu le livre ouvert de Jessica Simpson?

Jessica Simpson avait certainement beaucoup à dire sur John Mayer dans ses mémoires, “Open Book”, mais le chanteur lui-même l’a-t-il lu?

Ce fut la grande question quand le musicien est apparu sur “Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen” mercredi soir, lors d’une partie de Never Have I Ever.

Après qu’un téléspectateur lui ait demandé s’il avait ouvert le livre, Mayer a révélé qu’il ne l’avait pas … et ne le fera probablement pas.

“J’en ai entendu parler. J’ai entendu certaines choses”, a-t-il répondu. “Mais comme Pee Wee Herman le dit dans” La grande aventure de Pee Wee “avant que le film de sa vie ne soit sur le point de se jouer à la fin, il ne regarde pas le film et la raison pour laquelle il ne regarde pas le film, il dit:” Je ne le fais pas ” je ne dois pas le regarder Dottie, je l’ai vécu. Je pense que c’est prémonitoire ici. “

Dans son livre, Jessica a déclaré que sa relation avec Mayer avait commencé – innocemment, a-t-elle affirmé – avant d’annoncer son divorce à Nick Lachey. Ils se sont rencontrés lors d’une soirée Grammy en février 2005, Mayer lui envoyant ensuite des notes de plus en plus intimes. “Dès que j’étais célibataire, il a bougé”, a-t-elle expliqué.

“Il m’a aimé de la manière qu’il pouvait et j’ai aimé cet amour pendant très longtemps”, a-t-elle poursuivi. “Trop longtemps. Et j’ai fait des allers-retours avec ça pendant longtemps. Mais ça m’a contrôlé.”

Elle a affirmé que John “encore et encore … m’a dit qu’il était obsédé par moi, sexuellement et émotionnellement”, mais elle se sentait souvent inadéquate dans la relation. “J’avais tellement peur de le décevoir que je ne pouvais même pas lui envoyer de SMS sans que quelqu’un vérifie ma grammaire et mon orthographe”, a-t-elle ajouté, affirmant que l’anxiété avait contribué à sa dépendance à l’alcool.

Simpson a déclaré que Mayer avait rompu avec elle par e-mail, mais leur relation avait vraiment pris fin après qu’il l’avait appelée “napalm sexuel” dans une interview désormais tristement célèbre sur Playboy.

Pendant le match de la WWHL, Mayer a également révélé qu’il n’avait jamais été expulsé d’un hôtel pour un comportement “indiscipliné”, n’avait jamais nommé son pénis ou écouté sa propre musique tout en le mettant ou branché dans les toilettes d’un restaurant. Il a cependant fait de nombreux rêves sexuels avec un ex.

Cohen a également demandé si Mayer avait entendu l’un ou l’autre Ariana Grande ou Gal Gadot après s’être moqué de la vidéo, la star de “Wonder Woman” a orchestré la montrant avec d’autres célébrités chantant “Imagine”. Dans sa parodie, Mayer a déclaré qu’il avait également été invité à participer à la vidéo, mais a mal compris la mission et a envoyé un clip de lui chantant “Imagine” d’Ariana à la place.

“Je n’ai pas entendu Gal Gadot … J’ai entendu Ariana”, a déclaré Mayer. “Je voulais m’assurer qu’elle savait que je ne me moquais pas d’elle et que je ne me moquais de personne dans cette vidéo.”

De la vidéo originale elle-même, qui a attiré des critiques en ligne après sa chute», a-t-il ajouté,« Si quelqu’un vient à vous avec un outil pour vous aider, mais ce n’est pas exactement le bon outil pour le travail, il a quand même essayé de vous aider. Je cherche juste des opportunités pour faire rire les gens en ce moment.

Le segment s’est terminé avec Andy demandant si Mayer était “non circoncis, comme cela a été dit”. La réponse de John: “Mon père est un homme juif”, chanté sur l’air de “Mon corps est un pays des merveilles”.